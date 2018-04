Bruma, nieve y hielo en la Aljafería

Una treintena de fotografías que tienen como protagonistas la bruma, la nieve o el hielo arroparán a los visitantes del Palacio de la Aljafería hasta el próximo 12 de junio. Obras que suponen un recorrido por la «larga, dilatada y prestigiosa trayectoria creativa» del bilbilitano José Verón Gormaz y que desde ayer forman parte del contenido cultural que la sede de las Cortes de Aragón ofrece a los numerosos ciudadanos que se acercan al edificio taifa.

El artista, Medalla de las Cortes en 2006 y Premio de las Letras Aragonesas en 2013, mostró su deseo de que los visitantes «se sientan llenos» con la muestra. «Espero que este frío sea reflejo de algo», señaló, para después, afirmar que ha dejado pinceladas de cómo vive la fotografía: «Si no se siente, no transmite nada. Es imposible expresar algo sin sentirlo antes. Sin sentimiento, no harás una verdadera fotografía».

Por su parte, la presidenta de la cámara señaló que «es un lujo abrir el calendario de exposiciones de este año con una muestra como esta. Estoy convencida de que no va a dejar a nadie en absoluto frío, porque, curiosamente, las imágenes no lo transmiten, sino que nos arropan». Barba, durante la presentación de la muestra, definió a Verón, como «artista universal», que «se busca a sí mismo en la poesía y en la fotografía». «Él mismo suele decir que es un poeta que hace fotografías. Verso e imagen son para él, en muchas ocasiones, manifestaciones de un mismo sentir, de un mismo asunto», expresó la presidenta durante la presentación. Además, también destacó del autor su «paciencia y observación», para «ser capaz de estar esperando una tarde entera a la luz porque al final acabará llegando».

La exposición puede verse en la sala alta de Pedro IV, en el horario habitual: de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, con entrada libre.