La Casa del Loco celebra sus '20 años locos' de música en vivo

La sala de música en vivo La Casa del Loco de Zaragoza celebra su veinte aniversario, que se cumplirá el próximo mes de noviembre, con una serie de conciertos que recogerán la esencia de lo que han sido estos "20 años locos por la música en directo".

Conciertos, explican desde esta sala en una nota de prensa, "muy especiales, pues representan la esencia de lo que más nos gusta: el buen Rock, las buenas canciones, las ganas de pasarlo bien con música de verdad, tocada en directo con energía pero con atención a la calidad".

Gestionada por Chema Fernández, de Antípodas Producciones, en apenas dos años la Casa del Loco fue conocida a nivel nacional gracias a una combinación de estilos pero en la que destacaban los afectos al Rock'n'Roll.

Una sala en la que debutaron o comenzaron a tomar posiciones artistas como La Habitación Roja, Lori Meyers, Quique González, Nacho Vegas, Sunday Drivers, Los Piratas, Deluxe, Supersumarina o Insanity Wavem junto a otros ya consagrados como Loquillo, Los Secretos, Ariel Rot, Burning, Los Enemigos, Los Ilegales, Enrique Urquijo, Antonio Vega, La Frontera, Los Brincos, Amaral, El Niño Gusano, Faith Keepers o Los Bengala, entre otros.

Desde el panorama internacional se subieron al escenario bandas y músicos de todos los estilos y continentes desde Gigolo Aunts, The Records, Paul Collins, Tommy Keene, Romantics, Smithereens, You Am I, Pyramidiacs, DM3, Chevelles, City Lights, Drive By Truckers, Gary Louris y Mark Olson de The Jayhawks,, Gustavo Cerati (de Soda Stereo), Spinetta, La Ley (de Chile), Fuzztones (Garage Rock), Robert Gordon (Rockabilly), Michael Monroe (de Hanoi Rocks), Sho Hai (Rap), Pimp Flaco (Trap), Soundtrack of Our Lives a Buzzcocks.

Los grupos Armenian (Tributo a System of a Down) y Fuck It All (Tributo a Slipknot) serán los encargados, el próximo 6 de octubre, de abrir los conciertos del aniversario, a los que seguirán, el día 27, las actuaciones de pop-folk psicodélico de Luther Russell y Robyn Hitchcock; el garage-rock de Soraia y el hard power pop norteamericano de Kurt Baker

El sábado 28 volverá el rock'n'roll y el country de la banda Piggy Back Rider.

En noviembre, la sala ya tiene programados los conciertos de Hillbilly Moon Explosion (rockabilly y psychobilly); Pedro Pastor Guerra (cantautor con banda); Daddy Long Legs (rythm'n'blues); Debler (heavy metal español); Barrence Whitfield y Mambo Jambo (blues y rock); Josele Santiago (De los Enemigos, que presentará su nuevo disco con una banda que incluye a miembros de Los Coronas; y Buzz Lovers, (Tributo a Nirvana).