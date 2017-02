El error de los Oscar dejó estupefacta incluso a la Academia de Hollywood

El histórico error al anunciar el premio a la mejor película en la 89 edición de los Óscar dejó estupefacta incluso a la Academia de Hollywood, cuyos documentalistas admitieron no recordar "ningún otro momento donde se anunció el nombre equivocado".

Parecía que la noche iba a concluir para "La La Land", ganadora de seis Óscar, con un epílogo "hecho en Hollywood", pero una rocambolesca situación, con Warren Beatty y Faye Dunaway como protagonistas, lo evitó.

El veterano actor abrió el sobre con el nombre del vencedor y lanzó un gesto de extrañeza a su alrededor.

A la pareja le habían hecho entrega del sobre equivocado. Sin embargo, nadie de la Academia se pronunció, así que Beatty prosiguió y le pasó el sobre a Dunaway, que leyó el nombre de "La La Land" que aparecía junto al de Emma Stone, el premio entregado justo antes.

"Y perdimos, por cierto", dijo para sorpresa de todos Fred Berger, productor de "La La Land". Ese fue el primer instante en el que se vio que algo iba mal.

"Hay un error. 'Moonlight', vosotros sois los ganadores de la mejor película. Esto no es una broma", señaló a continuación y con semblante muy serio Jordan Horowitz, otro de los productores de "La La Land".

"No es un chiste. Me temo que ellos (Faye Dunaway y Warren Beatty) leyeron algo equivocado", anticipó Marc Platt, otro de los productores del musical.

En ese momento, el presentador de la gala Jimmy Kimmel tomó las riendas y señaló que era "muy desafortunado lo que estaba sucediendo".

"Warren, ¿qué hiciste?", bromeó Kimmel, pese al tenso ambiente en esos momentos, quien también lanzó un chiste recordando un error similar cuando el presentador Steve Harvey se equivocó en 2015 al anunciar la ganadora de Miss Universo.

"Quiero contar lo que ha pasado. He abierto el sobre y decía: 'Emma Stone - La La Land'. Por eso he echado una mirada tan larga a Faye (Dunaway) y a vosotros (el público). No intentaba hacerme el divertido", dijo Beatty sobre el escenario ante la confusión generada.

La confusión continuó en la sala de prensa, adonde acudieron parte de los afectados.

"Los últimos 20 minutos de mi vida han sido una locura. Algo de otro mundo", reconoció Barry Jenkis, director de "Moonlight", en alusión a lo acontecido. "La actitud de los productores de 'La La Land' fue realmente cortés y generosa. Les mando todo mi amor", agregó.

"Percibí la conmoción de lo que estaba ocurriendo y supe que algo extraño había sucedido. Hizo que una sentimiento especial fuera aún más especial, pero de la manera que esperaba", continuó.

Cuando los medios le preguntaron en la sala de prensa si representantes de la Academia le habían comentado qué había ocurrido realmente, Jenkins respondió: "Nada. Ninguna explicación. Las cosas ocurren".

En su intervención frente a los medios, Mahershala Ali, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por "Moonlight", también hizo alusión a lo ocurrido.

"Cuando leyeron el nombre de 'La La Land' no me sorprendió, estaba feliz por ellos. Pero cuando vi a tipos de seguridad entrando al escenario e interrumpiendo ese momento diciendo que habíamos ganado nosotros, no sabía qué pensar. No quería subir y quitarle nada a nadie. Es difícil sentir alegría en un momento así", manifestó.

Por su parte, Emma Stone, ganadora del Óscar a la mejor actriz por "La La Land", reconoció que le habría encantado el premio a la mejor película, pero dijo estar feliz por "Moonlight".

"Creo que es una de las mejores películas de la historia", señaló.