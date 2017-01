Favoritos a los Globos

Todo está listo en Los Ángeles para que hoy se celebre la gala anual de los Globos de Oro, los premios que sirven de antesala para los Oscar, cuyas nominaciones se harán públicas en poco más de dos semanas. Tres películas parten este año como favoritas, aunque los críticos no descartan las sorpresas. La ciudad de las estrellas (La La Land), el musical con guiños al Hollywood clásico que sirve de tributo a Los Ángeles como fábrica de sueños, ha sido tildada por muchos como la indiscutible mejor película del año. Compite entre las comedias y musicales, de modo que su triunfo se da casi por hecho. Menos consenso hay entre los dramas, pero Manchester frente al mar y Moonlight, dos filmes de alto voltaje emocional, parten con aparente ventaja.

NUEVO PRESENTADOR / Por primera vez en una década, los premios que entregan los 72 periodistas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood cambian de maestro de ceremonias. El humor relativamente inocuo de Jimmy Fallon reemplazará al arsénico de Rick Gervais y la ironía de la escuela Saturday Night Live del dúo Tina Fey y Amy Poehler.

El presentador del Tonight Show no es particularmente político, pero a tenor del escozor que impera en Hollywood por la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales se espera una buena dosis de dardos al magnate.

«Vivimos en unos tiempos muy convulsos», dijo esta semana Kenneth Lonergan, el director de Manchester frente al mar, durante la entrega de los National Board of Review Awards, donde su película fue la gran triunfadora. «¿Cómo de convulsos? Todavía no lo sabemos. Puede que haya muchos problemas o más problemas de los que hemos visto nunca».

El cine, como antídoto contra la realidad, puede servir de bálsamo para la depresión poselectoral. Y los críticos coinciden en que, si bien este no es el año de las grandes superproducciones, abundan las buenas películas. Siete nominaciones ha obtenido La ciudad de las estrellas (La La Land), el filme de Damien Chazelle protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, que fue premiado por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.

Una película «mágica», según han escrito varios críticos. «Es una brillante explosión de estilo y verbo. Y es sorprendentemente inteligente, una película agridulce sobre relaciones que se disfrazan de fantasía», en palabras de la crítica de Alissa Wilkinson en Vox. Competirá con otras cintas como la irlandesa Sing Street, una mirada nostálgica a la música de los años 80, o Florence Foster Jenkins, en la que Stephen Frears echa mano de Meryl Streep para resucitar a la excéntrica soprano que da nombre a la película.

Con seis nominaciones, le sigue Moonlight, con Mahershala Ali, el drama en tres actos de las tribulaciones de un hombre negro y gay en uno de los barrios más pobres de Miami. Manchester frente al mar, interpretada por un sobresaliente Casey Affleck, que vuelve a estar en boca de todos una década después explora la pérdida y el dolor en un barrio obrero y blanco de las inmediaciones de Boston.

Estas dos últimas tienen en frente a dos historias basadas en hechos reales. Mel Gibson busca su redención personal recreando en Hasta el último hombre la historia del único objetor de conciencia que ha recibido la Medalla de Honor al heroísmo por su servicio durante la segunda guerra mundial. Lion, con Nicole Kidman, Rooney Mara y Dev Patel, y dirigida por Garth Davis, se sumerge en la vida de un niño indio adoptado que reencuentra a su familia tras una insólita búsqueda en Google Earth. Aunque nadie apuesta por ella, también es una película notable Comanchería, la peripecia de dos hermanos que asaltan bancos con Jeff Bridges, Ben Foster y Chris Pine.

PORTMAN, FAVORITA / Natalie Portman parece tener todos los números para llevarse la estatuilla como mejor actriz por su interpretación de Jackie Kennedy en Jackie, aunque Amy Adams podría hacerle sombra con La llegada. Para mejor actor dramático, las quinielas oscilan entre Casey Affleck y Denzel Washington (Fences).

En los últimos dos años los Globos de Oro no han servido para predecir el ganador de los Oscar. En 2016 apostaron por The Revenant frente a Spotlight y un año antes lo hicieron por Boyhood en lugar de Birdman. Entre las pelis extranjeras, la francesa Elle parte como favorita junto a la chilena Neruda. Pero también habrá que estar pendientes a las series, que han dejado de ser el tercer plato que ya nadie quiere para convertirse como mínimo en el postre. Sus categorías están plagadas este año de nuevos productos que no entraron en la pasada edición de los Emmy. Series como Atlanta, Westworld, This is Us o Insecure. Para el que quiera seguirla en directo por Movistar+, la ceremonia empieza a las 2.00 hora española.