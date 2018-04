José Luis Corral, premio de las Letras Aragonesas

El catedrático y escritor José Luis Corral ha sido galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas 2017 por unanimidad del jurado. Este galardón tiene como objetivo reconocer una labor continuada o de especial notoriedad e importancia de personas, instituciones o entes aragoneses, en los ámbitos de la creación e investigación literarias.

El jurado decidió otorgar el premio a Corral «por su brillante trayectoria como escritor, que lo convierte en uno de los autores españoles más leídos y, a la vez, tanto por su labor investigadora que le hace contribuir al conocimiento y difusión de la historia y su compromiso con la veracidad de la misma, como por su contribución a la novela para interés y disfrute de un amplio sector del público lector». Este reconocimiento tiene una dotación económica de 10.000 euros, aportada por una entidad privada. El tribunal que debía de determinar el fallo estuvo formado por el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín; Pilar Aguarón Ezpeleta, Eugenio Mateo Otto, Alberto Sabio Alcutén, Agustín Sánchez Vidal y Ana Segura Anaya.

Según Corral, el premio le ha pillado por sorpresa. «No me lo esperaba porque ni sabía quién me había propuesto ni quién era el jurado», cuenta, lo que no le impide estar «contento», pues «que te den un premio de estos está muy bien», dice. Además reconoce que no suele estar pendiente de este tipo de galardones. «Yo no soy muy de premios. No me gustan mucho y nunca he estado muy implicado. Nunca me he presentado a ningún premio literario por mi cuenta. Me enteré de que me habían presentado al premio de las Letras Aragonesas la semana pasada», reconoce.

Trayectoria / José Luis Corral nació en Daroca en 1957. En la actualidad, ejerce de profesor en la Universidad de Zaragoza y es catedrático de Historia Medieval. Su puesto en esta entidad educativa le permite «vivir» de su trabajo de funcionario, por lo que no está obligado a «escribir para sobrevivir». Como medievalista, ha centrado buena parte de su labor investigadora en la España musulmana y en la historia de Aragón. Es también uno de los más prolíficos autores españoles de novela histórica, reconocido como «el maestro de la novela histórica española contemporánea». La revista francesa L’actualité de l’Histoire lo reconoció en junio de 2012 como «uno de los historiadores españoles de mayor prestigio internacional». Ha dirigido diversos programas de radio y televisión de divulgación histórica.

En 2015 fue elegido Aragonés del año por los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la sección de Cultura. Al respecto de este galardón, Corral reconoce que le enorgullece ser profeta en su tierra: «que yo sea uno de los autores más leídos en las bibliotecas aragonesas y que la gente me pare por la calle y me pregunte sobre mi último libro me da mucha satisfacción. Está muy bien que te reconozcan en tu tierra». Es, asimismo, colaborador regular en prensa y en programas de radio y televisión. También fue el fundador y presidente de la Asociación Aragonesa de Escritores (AAE) hasta noviembre de 2016.

En el ámbito cinematográfico, fue asesor histórico de la película1492: La conquista del paraíso de Ridley Scott. En 1992 obtuvo la medalla de plata en el XXXIV Festival Internacional de Vídeo y Televisión de Nueva York como director histórico de la serie Historia de Aragón en vídeo.

Nuevos trabajos / Este premio le ha venido a Corral justo antes de la publicación de su próximo libro, Batallador, escrito junto a su hijo Alejandro Corral, y que verá la luz el próximo día 19 de abril. Además, el 22 de este mes, este diario comenzará a distribuir con la edición dominical un suplemento sobre la historia de la Corona de Aragón coordinado por el propio Corral y en el que participan los profesores y catedráticos universitarios Julián Casanova, Juan Fernando Utrilla, Esteban Sarasa, Margarita Torres, José Calvo Poyato y José Enrique Ruiz Domènec. El suplemento suma más de 200 páginas y se dividirá en 18 fascículos y será gratuito. Para celebrar el día de Aragón, el lunes 23, San Jorge, se entregará el segundo número.