Oscar 2018: La lista de todos los premiados

'La forma del agua', dirigida por Guillermo del Toro, ha sido la triunfadora de la 90 edición de los Óscar, con cuatro premios, incluidos el de mejor película y dirección en una gala celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Frances McDormand se ha llevado la estatuilla a la mejor actriz y Gary Oldman ha ganado el Oscar al mejor actor. Este es el listado completo de ganadores:

MEJOR PELÍCULA: 'La forma del agua' (Fox Searchlight).

MEJOR DIRECTOR: Guillermo del Toro, por 'La forma del agua'.

MEJOR ACTOR: Gary Oldman, por 'El instante más oscuro'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Sam Rockwell, por 'Tres anuncios en las afueras'.

MEJOR ACTRIZ: Frances McDormand, por 'Tres anuncios en las afueras'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Allison Janney, por 'Yo, Tonya'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: 'Coco' (Walt Disney).

MEJOR FOTOGRAFÍA: Roger A. Deakins, por 'Blade Runner 2049'.

MEJOR VESTUARIO: Mark Bridges, por 'El hilo invisible'.

MEJOR DOCUMENTAL: 'Icarus' (Netflix).

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: 'Heaven Is a Traffic Jam on the 405' (Stiefel & Co.)

MEJOR MONTAJE: Lee Smith, por 'Dunkerque'.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA: 'Una mujer fantástica' (Chile).

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: 'El instante más oscuro'.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL: Alexandre Desplat, por 'La forma del agua'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: 'Remember Me', de 'Coco'.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: 'La forma del agua'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: 'Dear Basketball' (Verizon go90).

MEJOR CORTOMETRAJE: 'The Silent Child' (Slick Films).

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO: 'Dunkerque'.

MEJOR MEZCLA DE SONIDO: 'Dunkerque'.

MEJORES EFECTOS VISUALES: 'Blade Runner 2049'.

MEJOR GUION ADAPTADO: James Ivory, por 'Call me by your name'.

MEJOR GUION ORIGINAL: Jordan Peele, por 'Déjame salir'.