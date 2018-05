Los que precedieron a Amaia y Alfred

Amaia Romero y Alfred García defenderán hoy "Tu canción" en la gran final del festival de Eurovisión, en el que España participa de forma ininterrumpida desde la sexta edición, celebrada en 1961.

La lista completa de los representantes de España en el certamen, las canciones que defendieron y la posición en la que acabaron es la siguiente:

1962 Víctor Balaguer .'Llámame' (13 de 16)

1963 José Guardiola. 'Algo prodigioso' (12 de 16)

1964 Los TNT. 'Caracola' (12 de 16)

1965 Conchita Bautista. 'Qué bueno, qué bueno' (15 de 18)

1966 Raphael. 'Yo soy aquel' (7 de 18)

1967 Raphael. 'Hablemos del amor' (6 de 17)

1968 Massiel. 'La, la, la' (1 de 17)

1969 Salomé. 'Vivo cantando' (1 de 16)

1970 Julio Iglesias. Gwendolyne (4 de 12)

1971 Karina. 'En un mundo nuevo '(2 de 18)

1972 Jaime Morey. 'Amanece' (10 de 18)

1973 Mocedades. 'Eres tú' (2 de 17)

1974 Peret. 'Canta y sé feliz' (10 de 17)

1975 Sergio y Estibaliz. 'Tú volverás' (10 de 19)

1976 Braulio. 'Sobran las palabras' (16 de 18)

1977 Micky. 'Enséñame a cantar' (9 de 18)

1978 José Vélez. 'Bailemos un vals' (9 de 20)

1979 Betty Missiego. 'Su canción' (2 de 19)

1980 Trigo Limpio. 'Quédate esta noche' (12 de 19)

1981 Bacchelli. 'Y sólo tú' (14 de 20)

1982 Lucía. 'Él' (10 de 18)

1983 Remedios Amaya. '¿Quién maneja mi barca?' (20 de 20)

1984 Bravo Lady, lady. (3 de 19)

1985 Paloma San Basilio. 'La fiesta terminó ' (15 de 19)

1986 Cadillac 'Valentino'. (10 de 20)

1987 Patricia Kraus. 'No estás solo' (19 de 22)

1988 La Década Prodigiosa. 'Made in Spain' (11 de 21)

1989 Nina. 'Nacida para amar' (6 de 22)

1990 Azúcar Moreno. 'Bandido' (5 de 22)

1991 Sergio Dalma. 'Bailar pegados' (4 de 22)

1992 Serafín Zubiri. 'Todo esto es la música' (14 de 23)

1993 Eva Santamaría. 'Hombres' (11 de 25)

1994 Alejandro Abad. 'Ella no es ella' (18 de 25)

1995 Anabel Conde. 'Vuelve conmigo' (2 de 23)

1996 Antonio Carbonell. '¡Ay, qué deseo!' (20 de 23)

1997 Marcos Llunas Sin rencor (6 de 25)

1998 Mikel Herzog. '¿Qué voy a hacer sin ti?' (16 de 25)

1999 Lydia. 'No quiero escuchar' (23 de 23)

2000 Serafín Zubiri. 'Colgado de un sueño' (18 de 24)

2001 David Civera. 'Dile que la quiero' (6 de 23)

2002 Rosa López. 'Europe's living a celebration' (7 de 24)

2003 Beth Rodergas. 'Dime' (8 de 26)

2004 Ramón del Castillo. 'Para llenarme de ti' (10 de 24)

2005 Son de Sol. 'Brujería' (21 de 24)

2006 Las Ketchup. 'Un BloodyMary' (21 de 24)

2007 D'Nash. 'I love you mi vida' (20 de 24)

2008 Rodolfo Chikilicuatre. 'Baila el Chiki-chiki' (16 de 25)

2009 Soraya. 'La noche es para mí' (23 de 25)



2010 Daniel Diges. 'Algo pequeñito'. (15 de 25)

2011 Lucía Pérez. 'Que me quiten lo bailao' (23 de 25)

2012 Pastora Soler. 'Quédate conmigo' (10 de 26)

2013 El Sueño de Morfeo. 'Contigo hasta el final' (25 de 26)

2014 Ruth Lorenzo. 'Dancing in the rain' (10 de 26)

2015 Edurne. 'Amanecer' (21 de 27)

2016 Barei. 'Say Yay!' (22 de 26)

2017 Manel Navarro 'Do it for your lover' (26 de 26)