Rufus Wainwright actuará en Zaragoza el 6 de junio

El cantante y compositor norteamericano Rufus Wainwright actuará el próximo 6 de junio en el Teatro Principal de Zaragoza a las 20.30 horas. Será una de las dos únicas oportunidades que habrá de verle en España dentro de su gira internacional y que luego le llevará a París. El neoyorquino se subirá al escenario del Principal en solitario, acompañado del piano, dentro del ciclo de conciertos enmarcados en el Ambar Z Music.

Las entradas para este recital se pondrá a la venta este lunes, 6 de marzo, a las 12.00 horas. Las localidades se pueden adquirir en https://entradas.ibercaja.es/ y en las taquillas del Teatro Principal en su horario habitual (de lunes a domingo, de 17 a 21 horas). Los precios oscilan entre los 5 y los 40 euros.

Rufus Wainwright es uno de los compositores y vocalistas más destacados del momento. Elogiado por The New York Times por su «originalidad genuina», ha publicado siete álbumes de estudio, tres deuvedés y tres álbumes en vivo. Entre ellos destaca el directo Rufus Does Judy & Carnegie Hall grabado en el Palladium de Londres (2007), un homenaje al concierto que Judy Garland ofreció en el Carnegie Hall en 1961; y Release The Stars (2008), que le valió el disco de oro en Canadá y Reino Unido y por el que fue nominado a Mejor Compositor del Año.

Wainwright, que nació en Rhinebeck (Nueva York) en el año 1973 se ha consolidado además como un referente en el mundo de la clásica. El Metropolitan de Nueva York le encargó su aclamada primera ópera -Prima Donna- (2009). Ahora la Canadian Opera Company le ha encargado escribir su segunda ópera basada en la historia del emperador romano Adriano y su amante Antinoo.