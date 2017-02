Artur Mas se declara ante los jueces responsable de "todo el 9-N"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¡Pobrecito Arturo! ¡Un mártir de su patria! ¡Por favor, crucificarme en una cruz, el día de San Jordi en la Plaza de Cataluña! ¡Que el mundo se entere de esta injusticia! Patético y desvergüenza absoluta, a la que tenemos que asistir porque a nuestros políticos de Madrid no quieren molestar a Cataluña y creen que es mejor no hacer nada. Pues ahí tenéis el resultado: una víctima inocente que en publico alardea y se las da de mártir, y por las noches nadie puede dormir en su casa, porque está llorando toda la noche y llamando a San Jordi Puyol y este no le coge el teléfono.