Cifuentes cobrará al menos 3.503 euros al mes como diputada con "dedicación exclusiva"

La ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes cobrará como mínimo un sueldo de 3.503,46 euros al continuar como diputada del PP con "dedicación exclusiva" en la Asamblea de Madrid.

Estos datos se desprenden del Portal de Transparencia de la Cámara regional, donde queda expuesto que un diputado de la Asamblea con "dedicación exclusiva" cobra 3.503,46 euros brutos al mes, aunque varía en función de otros factores. En concreto, este sueldo puede variar en función de si pertenece a alguna comisión. Si es presidenta de comisión, obtendría un plus de 677,58 euros; vicepresidenta, 508,18 euros más; secretaria de comisión, 508,18 añadidos y si es portavoz de Grupo Parlamentario de alguna comisión tiene un plus de 846,97 euros. También podrá recibir una indemnización específica, si percibe una de estas funciones de 1.221,83 euros. No obstante, para que Cifuentes comience a cobrar este sueldo tendrá que tomar primero posesión como diputada en el Parlamento madrileño.

En el documento que Cifuentes envió el miércoles a la presidenta de la Asambela, Paloma Adrados, para hacer efectiva su renuncia al cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, le comunicó que desde que se haga formalmente efectiva su dimisión, su dedicación como diputada en la Asamblea de Madrid será en régimen de "dedicación exclusiva".