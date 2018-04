Cifuentes renuncia al máster de la Universidad Rey Juan Carlos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al máster de la Universidad Rey Juan Carlos en una carta enviada al rector, Javier Ramos, según anuncia la dirigente del PP en una de sus cuentas de Twitter.

Dicho mensaje en la red social remite a una información de OKdiario, en la que se publica la carta dirigida al rector, donde Cifuentes pide disculpas y recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley. No dice nada Cifuentes de su dimisión que reclama la oposición, desde el PSOE, a Ciudadanos pasando por Podemos.

En la carta de "renuncia" al máster, Cifuentes asegura estar en posesión del "correspondiente título oficial así como de todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas materias". E insiste, pasando la pelota a la Universidad Rey Juan Carlos: "Yo no he cometidod ninguna ilegalidad y he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir el título".

Admite la dirigente del PP que "la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por divesas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí". También reconoce que "en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofrecía la universidad". En este punto, Cifuente pide "disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado". Y añade: "Como ya he dicho, solo me movió a participar en este máster mi interés por ampliar conocimientos pese a las dificultades personales que me impedían cursarlo en un régimen ordinario". Y asegura: "En ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de este máster, ni pretendo sacarlo en el presente o en el futuro".

Y finaliza su mensaje al rector: "Te comunico formalmente mi decisión de renunciar a la utilización del título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato a los efectos oportunos".