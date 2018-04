Cuando Pablo Casado cortaba carreteras

A raíz de la operación contra los CDR, a los que la fiscalía acusa de terrorismo y rebelión por la acciones de Semana Santa en las que cortaron carreteras y levantaron las barreras de los peajes, las redes sociales han sacado a la luz un episodio del pasado del actual vicesecretario general de comunicación del PP, Pablo Casado.

En marzo del 2007, tras conocerse una sentencia absolutoria para Arnaldo Otegi en una causa sobre un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo, el Foro Ermua, con el apoyo de las Nuevas Generaciones del PP, convocó una protesta frente a la Fiscalía General del Estado, a la que acusaba de la absolución por haber decidido durante el juicio retirar los cargos contra el entonces dirigente de Batasuna.

En aquel entonces, Casado era el presidente de las juventudes del partido y acudió a la cita. De ello dan fe las crónicas del día publicadas en los periódicos, así como algunos vídeos de las cadenas de televisión que hoy han inundado las redes sociales.

Durante la protesta, que no estaba autorizada por la Delegación del Gobierno, se corearon lemas contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, a los que acusaron de "terroristas" y "cobardes". "Queremos un país libre, en el que no haya un gobierno que no deja actuar a la justicia", dijo Casado a los micrófonos, ante los que también tildó de "política" la decisión de retirar la acusación contra Otegi.

Con el paso del tiempo, los manifestantes se fueron animando y finalmente decidieron invadir la calzada central del paseo de la Castellana, cortando el tráfico de vehículos. Una acción que no pudieron evitar los policías nacionales encargados de vigilar la protesta.