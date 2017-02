El fiscal se inclina ahora por que Urdangarin pueda eludir la prisión

No me puedo creer lo que está pasando en este país...Espero y deseo que este delincuente cumpla con su pena y no se le conmute por dinero, ya que todos sabemos que problemas de dinero no tiene.Vergüenza nacional!!!!!Todos pensando que aunque poco, iba a cumplir con su pena, y resulta que está todo planeado desde el principio para que nada de nada. Nos han estado engañando desde el principio. Pienso que todo esto ha sido un montaje para hacer el paripé y ahora se van a partir de la risa de todos nosotros. Seguimos en este país tragando con todo y mirando para otro lado mientras no nos toquen nuestra zona de confort. Siento una profunda vergüenza y repugnancia con todo este asunto.