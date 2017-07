La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, se ha defendido hoy de la investigación en Mercamadrid por un presunto delito societario al afirmar que "nunca" ha hecho "nada ilegal" y ha negado que los contratos suscritos con Mercaocio supusieran un "daño patrimonial".

"Nunca he hecho nada ilegal, no he utilizado los cargos que he ocupado en mi propio beneficio o para ventaja de terceros. Al contrario, siempre he buscado el interés general", ha declarado en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

Dancausa ha acudido a petición de Podemos, PSOE y Ciudadanos para dar cuenta de la responsabilidad que va a asumir tras ser investigada en el caso Mercamadrid y explicar si considera compatible su actividad como delegada del Gobierno con este hecho.

El pasado mes de mayo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias previas para investigar por delito societario a Dancausa y otros 15 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos con la empresa Mercaocio.