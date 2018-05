Pablo Iglesias también dimitirá si la participación es baja

Pablo Iglesias redobla el pulso a quienes opinan que él e Irene Montero cometieron un error comprando un chalet de 660.000 euros en la sierra de Madrid. Ante el riesgo que el desencanto con Podemos se traduzca en una amplia abstención, a la cual apela la corriente anticapitalista. Ante las críticas del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, que alega que no se deben cometer errores "en beneficio propio". Ante las dudas que despierta una votación que no será escrutada por auditores independientes, sino por empleados del partido, el secretario general eleva el órdago. Este miércoles ha señalado que dimitirá, también, en el caso de que no haya una participación elevada. ¿Qué cifra? No concreta. Considera que ese baremo tiene que ponerlo la ciudadanía. En Vistalegre 2 le respaldaron 128.743 militantes. Participó el 33,95% del censo total, el 55% del censo activo.

"Una participación baja sería un fracaso absoluto, nos obligaría a dimitir. Una participación alta sería un éxito", ha expresado por respuesta en una entrevista en la Cadena Ser. A nadie se le escapa que su amenaza busca movilizar a las bases y conjurarse la abstención ahora que ha comenzado la consulta. Arrancó este martes y durará hasta el domigo, envuelta en una polémica que no cesa.

Esta mañana los dirigentes morados se han despertado con una carta de reproche del alcalde de Cádiz al cofundador, Juan Carlos Monedero, después de que éste le criticase abiertamente. Tras leerle, Iglesias ha opinado que si Kichi quiere votar para que dimita, "tiene todo el derecho de hacerlo".

Equivocarse "en beneficio propio"

La misiva del edil es dura. "Yo creo que es porque la gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos de rojos, que nos pasemos de puros, que asumamos contradicciones, pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando, porque, como tú y yo sabemos, diga lo que diga Ciudadanos, hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la gente humilde", sostiene.

Defiende las dificultades y, el dolor, que entraña una alcaldía y señala que, en todo caso, sus errores no son en beneficio propio. "Yo puedo haber incurrido en contradicciones en mi gestión, con mi mera opinión sobre la carga de trabajo militar o la condecoración de la patrona de la ciudad, pero nunca lo hice para beneficio propio, lo hice para, si me equivocaba, equivocarme con mi pueblo", defiende.

El alcalde recuerda las situaciones en las que la prensa también ha publicado fotografías de carácter privado suyas y de su pareja, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y de sus hijos, a pesar de lo cual sigue viviendo sin embargo sigue viviendo en un barrio humilde. "Recuerdo una columna muy malaje en la que se toqueteaba la vida de toda mi familia incluidos mis hijos que tienen una edad ya, Juan Carlos, en la que los niños se enteran de todo, eso tiene mucha malaje, ¿lo vas pillando? Nada me dolió más que eso", explica.

En calzonas y tirantes

"Recuerdo una foto de Okdiario en la que salíamos Teresa y yo tomando café en una cafetería del Algarve en nuestras vacaciones de verano, y el pie de foto decía algo así como 'Kichi y Teresa en la terraza de su casa de vacaciones en Portugal'. Y yo ahí en calzonas y tirantas...Es una 'hechura' muy poco alcaldable, Juan Carlos, querido", le cuenta.

El alcalde admite en la carta que la decepción con algunas actitudes de Monedero vienen de lejos. "A la gente de Cádiz y de Andalucía nos molesta como una ardentía que imiten nuestro acento, que toqueteen nuestro arte con descuido, con malaje, Juan Carlos", le confiesa.

Es la respuesta a Monedero. El cofundador del partido morado cargó el martes contra el gaditano y le acusó de ser también contradictorio por pertenecer a la familia anticapitalista y, como edil, tolerar que Navantia, fabrique fragatas para Arabia Saudí. Monedero señaló a Kichi porque el alcalde fue el primer cargo de Podemos que cuestionó la decisión de Iglesias y Montero de comprar una vivienda de lujo, de 660.000 euros, a las afueras de Madrid.

Dijo Kichi, la semana pasada, que el código ético de Podemos está para cumplirse y que él prefiere vivir en un barrio de "currela". Monedero acusó este martes a los anticapitalistas de agitar la polémica del chalet en beneficio propio, para ampliar su base con los militantes molestos por la compra de la vivienda.