Las portadas de la prensa internacional: pendientes del referéndum de Cataluña

La prensa internacional está pendiente de lo que ocurra con el referéndum de independencia de Cataluña. A 24 horas del 1-O, son muchos los diarios extranjeros que han dedicado en las ediciones de papel de sus portadas al 1-O. El caso más signficativo es el del escocés 'The National', que dedica una portada monográfica a Cataluña: "Good luck. Molta Sort", titula sobre una gran estelada. No han sido los únicos. En Francia, 'Le Monde', 'Le Figaro' o 'La Dépéche du Midi' son algunos de los que llevan el tema en portada. 'Le Monde', además, incluye un editorial titulado 'Referéndum para nada'. En el Reino Unido, el 'Financial Times' también dedica foto de portada y editorial al asunto. Un editorial en el que carga contra la gestión de Rajoy y cuestiona la validez del 1-O.

Repasamos algunas de las principales portadas internacionales de este sábado.

The National







Financial Times





Le Monde





Le Figaro





Dépéche du Midi





La Repubblica





Il Gazzettino