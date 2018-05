La primera feria antisexista de Córdoba termina con una polémica fiesta de gigolós

Córdoba pretendía este año ser un ejemplo a seguir en la lucha contra el sexismo en las ferias. El Ayuntamiento anunciaba normas contra el machismo en su espacio, asegurando que no admitiría el uso de "imágenes que cosifiquen el cuerpo de la mujer, la denigren o usen como reclamo publicitario". Además de controlar comportamientos e indumentaria machista, la Feria de Mayo volvía a contar con los 'brazaletes morados', un grupo de voluntarias para vigilar posibles agresiones machistas, y la Policía tenía la misión de controlar en este sentido las casetas. Terminada la feria, un vídeo demuestra que las medidas no fueron del todo eficaces.

En el vídeo de 'Cordópolis', se ve una imagen habitual en las discotecas y ferias españolas, la utilización de mujeres semidesnudas como reclamo. "Vamos a darle sensualidad a la noche", decía el DJ de la caseta La Prensa, perteneciente a la Asociación de la Prensa de la ciudad.

En la madrugada del lunes al martes, se veía la máxima expresión de lo que el Ayuntamiento pretendía erradicar este año en sus fiestas, como explicó la edil de Promoción Carmen González: "El que asume las bases, debe cumplirlas. Si no, se aplica el cierre", explicaba. Esas bases incluían la eliminación de los famosos 'photocall', la utilización de mujeres para repartir fliers y atraer consumidores, o los clásicos descuentos a las mujeres para facilitar su entrada.

"Es una situación normal"

La caseta no fue cerrada en ningún momento porque esa noche no había control. Desde la Asociación de la Prensa, que se adhirió al manifiesto, insisten en que el tema está solucionado y "no tiene más recorrido".

Los responsables entienden que es una situación que en cualquier otro momento o lugar no habría tenido transcendencia, una "situación normal y corriente" que al no cumplir las bases de lo emitido en semanas anteriores por el consistorio, ha generado polémica. "Se ha salido de lo normal porque se había pedido apoyar a las mujeres para no sufrir el acoso de los hombres. En otro tipo de circunstancias esto no tiene recorrido".

Además, consideran que la responsabilidad es de la empresa gestora de la barra, que en ningún momento paró este acto. "Se nos escapó, estamos controlando la caseta pero no podemos estar permanentemente", explican. "No volverá a pasar".

No habrá sanción

Desde el Ayuntamiento de Córdoba, indican que la caseta no será sancionada porque en este caso no había denuncia de la Policía Local, encargada de perseguir estos actos. La concejala de Promoción, Carmen González, reconocía que con el vídeo delante era difícil "rebatir" que no se hubiera producido una situación sexista en la feria. En cualquier caso, insisten, trabajarán para que el próximo año sea una feria totalmente libre de machismo