El PSOE desvela que acordó con el PP no debatir la prisión permanente revisable

La izaquierda siempre ha tenido el complejo de buenista, sin improtarle lo más mínimo los sufrimientos de los ciudadanos. Con la matraca de la REINSERCION, se olvidan de que hay ciertos delincuentes que JAMAS se querrán reinsertar. Ejemplos los hay a miles: Los violadores reincidentes, los delinciuentes que llevan a sus espaldas 40 ó 50 detenciones (y más), los criminales más sanguinarios, los que nunca han demostrado claros sintomas de arrepentimiento (no solo durante el juicio), etc. etc. Además, somos ilusos: si hay muchos paises demostradamente democráticos que tienen la cadena perpetua y prisiones permanentes revisables, ¿Porqué España tenemos que ser diferentes para los casos claros de reincidentes o delincuentes despiadados?. ¿De verdad puede llegar a creer alguien que la asesina de Gabriel se va a reinsertar?.