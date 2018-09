Sánchez no presentará los Presupuestos hasta sellar un pacto con Iglesias

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pedro Sánchez medita y reflesiona con tranquilidad. Y al asesores que no den la información bien meditada y midiendo bien las consecuencias se le pone de patitas en la calle. Otra cosita ,es cierto que han entrado en tu Gobierno demasiados asesores de libre designación presuntos cargos y carguitos puesto a dedito. Creo que sí esto no es cierto estaría bien un comunicado informando que ese rumor es una mentira muy mal intencionada. Sánchez los sueldos de la casta y de asesores y cargos y carguitos los pagamos los no somos casta.