'Almaia': "Estamos a muerte con España"

Tal vez sin buscarlo, Alfred y Amaia, los representantes de RTVE en el próximo Festival de Eurovisión, se convirtieron en uno de los protagonistas de la 'diada' de Sant Jordi, a raíz del regalo que el catalán le hizo a su novia, el libro de Albert Pla 'España de mierda' -junto a la correspondiente rosa-, y que mostraron en un vídeo en las redes. Ha sido tal el lío que se ha organizado, que los jóvenes han querido salir al paso con otro vídeo, que Alfred ha colgado en su cuenta de Twitter. "Estamos a muerte con España", proclama, secundado por Amaia.

Con cierta cara de perplejidad y a lo largo de un minuto y medio, Alfred lleva la voz cantante. Explica que han realizado la grabación para "aclarar la triste polémica" que se ha generado por culpa del regalo. La joven navarra aprovecha para hacer un inciso e insiste en que Pla es un cantautor que les gusta "mucho" a ambos. "Hablamos de él en la Academia y, en concreto, de este libro", cuenta.

Tras hablar del argumento de 'España de mierda', que Pla publicó en el 2015 y que se centra en un cantante uruguayo que "no puede hacer ningún concierto en condiciones tal como está la cultura en España", Alfred entra en materia. "Nosotros estamos a muerte con España y estamos supervolcados con Eurovisión", asegura. También añade que se ponen cada día las pilas "para quedar en la mejor de las posiciones y hacer un buen trabajo" en el certamen, que les llevará a Lisboa el próximo 12 de mayo.

Política e independentismo

El joven catalán no esconde, sin embargo, cierta decepción con el lío que se ha montado. "No entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona si somos libres de regalar el contenido que sea". E insiste en que 'España de mierda' no es un libro centrado en la política: "No habla sobre independentismo, ni habla mal de España; simplemente es una sátira del país".

Alfred concluye su relato haciendo hincapié en el "buen trabajo" que él y Amaia están haciendo cada día y enviando un abrazo a sus seguidores. En solo unas pocas horas, el vídeo ya cuenta con más de 1.000 respuestas y 118.000 reproducciones.

La opinión de Albert Pla

El cantautor Albert Pla ha querido aportar su opinión, con el peculiar tono que le caracteriza, en su cuenta de Twitter, sobre la polémica. "Que un cantante le regale a una cantante un libro de un cantante sobre otro cantante es antipatriótico", ha apuntado.

Que un cantante le regale a una cantante un libro de un cantante sobre otro cantante es antipatriótico. — Albert Pla (@albert_pla) 24 de abril de 2018

El regalo 'envenenado' de Alfred a Amaia ha sido también protagonista en el programa radiofónico de Carlos Herrera, 'Herrera en COPE'. El veterano periodista no se ha mordido la lengua a la hora de referirse al lío en cuestión.

Después de insistir en que el libro "no se corresponde a lo que usted piensa cuando lee lo de 'España de mierda'", ha hecho una advertencia a Alfred: "Tienes que calcular que, cuando eres quien eres y vas a hacer lo que vas a hacer, es mucho mejor regalar 'Mujercitas' o 'Viento del Este, viento del Oeste' que un libro que se llama 'España de mierda', porque demuestras que te falta un hervor, hijo mío".

Tal vez para aislarse del vendaval desatado, Alfred y Amaia han visitado este martes el Real Club de Tenis de Barcelona, donde se disputa el Barcelona Open Banc Sabadell. La pareja ha tenido la oportunidad de conocer al número uno Rafa Nadal, que ha mostrado su admiración por los 'triunfitos' y ha posado con ellos. Sin duda, ha supuesto un rayo de sol en medio de la borrasca.