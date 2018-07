Cher, joven una y otra vez (con ayuda del bisturí)

Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, vuelve a exhibir en las pantallas el inverosímil aspecto de sus 72 años en el musical Mamma mia! Una y otra vez, la segunda parte de la popular película basada en las canciones del histórico grupo musical Abba. La cantante y actriz encarna a la madre de Donna Sherydan (Meryl Streep), de nuevo un desafío visual puesto que Cher solo tiene tres años más que los 69 de Streep, y además luce un rostro increíblemente juvenil, en firme alianza con la cirugía, según se pudo comprobar en la presentación de la película, esta semana en Londres.

Cher nunca ha ocultado sus trucos para mantenerse joven y se estima que ha pasado por el quirófano más de 20 veces. Ella misma bromea sobre su costumbre de ponerle trampas al tiempo. «Puede que me haya convertido en la chica de póster de la cirugía», ha reconocido en alguna ocasión, tal y como acaba de recordar el tabloide británico The Sun.

LA FELICIDAD DEL RETOQUE / Pese a que es imposible conocer el número exacto de veces que la cantante se ha sometido a la mesa de operaciones, sí es seguro que se ha modificado la nariz, los dientes, los pómulos, el ombligo, el busto y las pantorrillas, y que no tiene reparos en comentarlo. «Me hace feliz. Si quiero ponerme las tetas en la espalda, son mías», llegó a decir en la revista estadounidense People.

Sin embargo, cuando se le pregunta sobre el verdadero truco para mantenerse joven, Cher lo tiene claro: «No bebo, no fumo, no tomo drogas... y nunca lo he hecho», ha afirmado en una reciente entrevista en el periódico británico Daily Mail.

Cher niega que le queden pocas partes originales de su cuerpo pero, al parecer, todavía las tiene. Y eso que ha querido contestar a los rumores que corren sobre implantes en las mejillas y la extracción de dos costillas. La diva ha asegurado tajantemente que son falsos. «Todos creen que me da miedo envejecer, pero la verdad es que en mi trabajo envejecer y extinguirme van de la mano», aseguró la artista en una entrevista con la periodista Lorraine.

Uno de los cirujanos de la actriz es el doctor John Grossman, quien tiene un consultorio en Denver y otro en Beverly Hills. A él se le atribuye el agrandamiento del busto, el trabajo en la nariz, el levantamiento de los glúteos, la estirada de la piel de la cara y hasta una liposucción. La tecnología también ha sido su aliada. Por ejemplo, usó la técnica con láser para eliminar dos de sus tatuajes.

Lo cierto es que Cher se ha convertido en un mito indiscutible de la cultura popular que nos regala en esta su última película una actuación del tema «Fernando». Cher decidió participar en el proyecto del filme tras recibir una invitación personal de Ron Meyer, vicepresidente de Universal. «Fue algo intimidante enfrentarme a las canciones de ABBA y adaptarlas a mi forma de cantar, a mi voz. Me he dado cuenta de que sueno muy diferente», dijo en la presentación.