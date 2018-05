La 'Friendsmanía' llega a Madrid

Los amantes de la 'sitcom' Friends están de enhorabuena. Porque Comedy Central trae por primera vez y en exclusiva a España el FriendsFest, que en Reino Unido colgó el cartel de completo en su primera edición en poco más de 10 minutos.

Así, del 24 al 27 de mayo, en la Casa del Lector de Matadero Madrid (de las 12.45 a las 20.45 horas) donde los amantes de Friends podrán visitar una réplica exacta del apartamento de Monica, y recrear la cabecera de la serie junto al mítico sofá y los paraguas mientras cantan 'I’ll be there for you'.

Una boda como en 'Las Vegas'

Además de jugar al futbolín de Chandler y Joey (sin pato ni pollito dentro, eso sí), probar a 'casarse' en una capilla de Las Vegas como Rachel y Ross (¡con vestido y todo!), o llevarse un recuerdo imborrable de la cabina de fotos Vodafone. El precio de la entrada es de cinco euros.

Además, el canal viene ofreciendo durante todo este mes de mayo una programación especial que incluye la emisión de sus 10 temporadas al completo hasta el 25 de mayo.