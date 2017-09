Goyescos en la pasarela

Víctor Moreno, con su original colección Inside Goya, y el dúo creativo formado por Iván Royo y Nacho Lamar, con la serie Goyarte, se convirtieron ayer en ganadores de una pasarela que transformó la plaza del Pilar. Hacía años que no se ocuipaba este espacio para un evento de estas características (unos nueve si a una no le falla la hemeroteca). Pero el I Concurso Aguja Goyesca, organizado por la Cámara de Comercio de Zaragoza para homenajear al genio de Fuendetodos, lo logró. La pasarela, instalada sobre la Fuente de la Hispanidad, acogió a ocho diseñadores: cuatro amateurs y otros tantos profesionales. En la primera categoría, además de Víctor Moreno, anduvieron Enrique Carrera, inspirándose en La Maja, Celia Metamorpho, con su Haz, y Adriana Higueras, recuperando la Esencia del pintor con el Entre dos Aguas de Paco de Lucía como música de fondo. Entre los profesionales, hubo guiños a los Cartones de Goya, con Angélica González, y a sus pinturas negras, con Cinthya Cubillo. Y también cortes diferentes, como los que presentó Raquel Gálvez, y hasta homenajes a la tauromaquia vista según Goya, en la serie ganadora (de Iván Royo y Nacho Lamar).

La periodista Ana Rodríguez se encargó de presentar sobre las tablas un certamen que tuvo entre el jurado al modelo profesional zaragozano Jorge Zumeta, todo un icono en Instagram. Junto a él, Jorge Aparicio, de FITCA, José Ángel Usero, de El Corte Inglés, Natalia García, de la Cámara de Comercio, y Andrés Sancho, del Centro Superior de Diseño Hacer Creativo. En las primeras filas, invitados de la empresa y de la moda y blogueros, que disfrutaron de las propuestas del certamen y también de un desfile con el que las firmas de El Corte Inglés también rindieron su particular homenaje a Goya (y a alguna de sus damas, como María Luisa de Parma) a través de las tendencias... En un otoño de energía femenina, con el I’ve got the power de fondo (en la versión que para esta campaña ha creado Inma Shara). El red power, los estampados florales, las prendas con aires galácticos y las propuestas monocromáticas se convirtieron enlas grandes protagonistas sobre la pasarela. Vistiendo un otoño que viene cósmico y con ganas. En el mundo de la moda y también sobre la agenda.