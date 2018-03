Javier Bardem: "La crueldad de Escobar se descubre en la distancia corta"

Para el actor Javier Bardem no ha sido "difícil" expresar la violencia que rodea a una figura como Pablo Escobar, cuya "crueldad se descubre en la distancia corta", en la relación que tenía con su entorno más cercano, como queda reflejado en la película 'Loving Pablo' dirigida por Fernando León de Aranoa.

Javier Bardem (Las Palmas, 1969) y Fernando León de Aranoa (Madrid, 1968), que participaron por primera vez en el ciclo 'La Buena Estrella' de la Universidad de Zaragoza cuando presentaron 'Los lunes al sol' en 2002, han regresado de nuevo a este foro para hablar de su último filme juntos, un proyecto en el que ambos llevaban muchos años trabajando.

Interpretar a una figura como Pablo Escobar ha sido para Bardem "absolutamente maravilloso" y un trabajo que ha querido hacer sin "ninguna referencia", sin ver "nada" de otras películas o series que giraban en torno al mismo personaje, ha explicado en rueda de prensa.

"Eso son diferentes lecturas -del personaje- y verlas no me hacía bien, yo tenía la mía, que tenía que ver con cosas más terrenales con la falta de glamour", ha subrayado.

Este actor, ganador de un Oscar por 'No es país para viejos', quería acercar el personaje de Pablo Escobar a la realidad, a la barbarie que generaba a su alrededor, incluida su familia.

De hecho, es ahí, en las distancias cortas -ha apuntado- donde se descubre la "crueldad" de este personaje, mucho más incluso que en las escenas más violentas de la película, ha manifestado.

Estas escenas, ha añadido, han sido tratadas en la película con "elegancia" y "respeto", pero también con "honestidad" porque tenían que estar "presentes" para expresar hasta dónde podía llegar Pablo Escobar.

"Desde el punto de vista artístico y creativo es interesante meterse en este tipo de personaje" que intentaba tener "el control absoluto" de aquellos que estaban a su alrededor.

Sobre su forma de trabajar, Bardem ha indicado que cuando se enfrenta a un papel entra de lleno en él, tanto que genera una "energía" en su interior que no acaba hasta que no finaliza la película.

Esto hace que su interpretación llegue ya con "cierta inercia" cuando se pone delante de una cámara y comienza la acción.

La última película de Fernando León de Aranoa, que ha sido rodada en inglés, relata parte de la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano que concentró una fortuna y provocó una ola de violencia en el país.

Y lo hace desde la mirada de una mujer, la periodista Virginia Vallejo -interpretada por Penélope Cruz-, cuyas memorias tituladas 'Amando a Pablo, odiando a Escobar' han servido de base para trazar el guión de la película, ambientada en la década de los ochenta.

Para León de Aranoa, este enfoque femenino diferencia su película de otros trabajos cinematográficos, donde se ha abordado esta figura desde puntos de vista masculinos.

De hecho, el personaje de Virginia Vallejo, interpretado por Penélope Cruz, con quien León de Aranoa tenía "muchas ganas" de trabajar, ayuda a transmitir la "frialdad" y "dureza" del personaje, a pesar de que no son "escenas violentas".

Coincidiendo con el análisis de Bardem ha comentado: "curiosamente se siente más violencia, una violencia implícita, en la distancia corta, cuando el espectador tiene más probabilidad de empatizar", ha indicado el director de películas como 'Un día perfecto' (2015) o 'Princesas' (2005), quien ha puesto como ejemplo la escena en la que Escobar le regala un arma a su amante.

La película refleja el "viaje" que Virgina Vallejo realiza en sus memorias, desde la "fascinación" hacia el personaje de Escobar hasta las consecuencias que tiene "deslumbrarse por un mundo como ése".

"Por eso elegí la voz de Virgnia, porque muestra ese viaje", ha precisado.

Al igual que Bardem, León de Aranoa ha explicado que no ha visto 'Narcos' -la serie de éxito de Netflix-, sólo películas donde Pablo Escobar aparecía como un personaje secundario, y ha añadido que cuando tuvieron noticia de este trabajo su proyecto estaba ya "muy avanzado".

"No nos desanimó, sentíamos que no son exactamente el mismo público ni el mismo lenguaje, había otros elementos como que Javier Bardem interpretara a Pablo Escobar; eso era algo que no nos podíamos perder ni como director ni como espectadores"