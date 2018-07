Pilar Gutiérrez acusa a Celia Villalobos de estar en política gracias al franquismo

Pilar Gutiérrez, líder del 'Movimiento por España', se ha convertido en una invitada habitual de 'Ya es mediodía'. Desde que protagonizara una sonada espantada en el espacio de Telecinco, parece haberle cogido gusto al sillón desde el que propaga sus ideas en contra de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Este jueves, vuelve a estar en el foco medático por un enfrentamiento con Celia Villalobos.

Gutiérrez se ha dirigido a la diputada del PP, presente en plató, para lanzarle una pregunta: "¿Cómo es que está usted en el poder si ha sido una represaliada por una dictadura? En todas las dictaduras que conozco, no llegan al poder los enemigos del régimen. Ni en Cuba, ni en Venezuela... Acaban en la tumba".

"En la época de Franco yo no estaba en el franquismo, todo lo contrario. Y soy española y creo en la democracia", respondía por su parte Villalobos mientras Gutiérrez aseguraba que la democracia nació como consecuencia de la dictadura: "¿Quién se cree que les hizo a ustedes llegar al poder?".

Pilar Gutiérrez acusa a Celia Villalobos de estar en el poder “gracias a los franquistas” https://t.co/KnMvOlaJcO | #YaEsMediodía25 pic.twitter.com/OLwvmaKccY — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) 19 de julio de 2018

"Fueron los españoles que en su época no podían hablar, que querían vivir en paz y en libertad", replicó por su parte Villalobos. "Los españoles del régimen de Franco, que les dejaron entrar en el juego político para que ahora vengan ustedes a echarnos fuera a nosotros", añadió Gutiérrez antes de poner sobre la mesa otra polémica cuestión: "¿Es que en Alemania se hubiera dejado al nazismo ser un partido político como nosotros dejamos a los comunistas?".

"¿Pero cómo puede usted decir eso? Franco murió y con él, el franquismo", añadió Villalobos desde plató tratando de zanjar la conversación con Gutiérrez: "No estoy buscando ningún enfrentamiento ni ningún debate con usted, no comparto lo que piensa y no tengo nada que hablar con usted". "Una dictadura impide lo que usted está haciendo aquí", aseguró mientras Sonsoles Ónega apoyaba sus palabras.