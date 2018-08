Chenoa, de nombre María Laura Corradini, cantaba desde los 16 años, pero fue la primera edición de Operación Triunfo la que le catapultó al éxito junto con otros triunfitos como Rosa, David Bustamante o David Bisbal. Con una carrera profesional con altibajos, como la vida misma, ha sabido resurgir en los peores momentos y participa como jurado en diversos programas de televisión y está preparando su próximo disco. Esta noche actúa en Pineda de Mar, el miércoles lo hará en El Burgo de Ebro y el 8 de septiembre, en Valladolid.

–¿Qué pueden esperar los ‘chenoistas’ de sus próximos conciertos?

–A mí me gusta tomar el pulso a los espectadores. Si veo que quieren caña canto canciones más movidas, pero si les veo más románticos les canto baladas. Eso sí, mi objetivo es que el público se vaya con un buen sabor de boca y, a poder ser, con agujetas.

–Ya hace 17 años de aquella primera edición de OT que le catapultó al éxito.

–Durante estos años creo que he evolucionado a muchos niveles pero, por encima de todo, siempre he procurado ser persona antes que artista. Yo prefiero ser la chica que canta, que ser la chica del postureo. Me quedo con todo el aprendizaje y, evidentemente, todo lo que queda por venir. Creo que he conseguido transmitir como soy: una tía directa y natural.

–¿Y, qué les diría a los ‘triunfitos’ que este año han pasado por la academia?

–Cuando sales de OT todo pasa muy rápido, estás en una hecatombe, ya que entraste siendo una completa desconocida y sales como alguien famoso. Yo les diría que vivan y aprovechen la experiencia al máximo. Y, sobre todo, que se rodeen de gente buena y que les quiera porque la van a necesitar en este periplo de inexperiencia, al fin y al cabo, esto es solo el principio de sus carreras.

–Sacó su biografía el año pasado, participa en varios programas de televisión y sigue haciendo conciertos. ¿Ya tiene tiempo para trabajar en su próximo disco?

–De hecho, sí. Con la música no se puede tener prisa. Precisamente, este es un fallo que ya cometí en el pasado. Ahora mismo estoy en un proceso de búsqueda de canciones y de hacerlas mías. Una canción no es mía hasta que la tarareo en casa sin pensar.

–¿Es un proceso difícil?

–Para mí la música es terapéutica, el único espacio donde tengo que decir sí o sí la verdad. Ahora estamos buscando aquellas canciones y sonoridades que cuajen conmigo. Voy a mantenerme en mi estilo que es el pop urbano, pero aún nos faltan matices. Quizás esta vez será algo más próximo al reggaeton. Estamos trabajando en ello.

–En la biografía que publicó habla de la muerte profesional que vivió cuando terminó su contrato y su vinculación con el sello Universal. ¿Qué me dice del resurgir?

–Yo personalmente tuve un bajón enorme y pensé que nunca más serviría para cantar. Sin embargo, resurgí, cree mi propio sello y tengo un equipo fantástico con el que ya hemos producido dos álbumes y vamos a por el tercero. A mí lo que me gusta es que se me presenten oportunidades como la de la tele, que es un medio que siempre me ha gustado. Siento que siempre estoy a examen, así que nunca doy la partida por ganada.

–De sus últimas canciones, ¿cuál se identifica mejor con la Chenoa actual?

–Sin duda, Soy humana, que es un tema que encaja muy bien con la actualidad. Tenemos derecho a equivocarnos, a dudar, a tener miedo y a ser felices. Esta supuesta perfección que se vende en las redes sociales, este postureo puede ser muy dañino, en mi opinión. Tenemos tendencia a observar qué hacen los demás, pero no pensamos en qué estamos haciendo nosotros.

–¿Cómo se toma usted lo de las redes?

–Pues de forma muy natural. Mira, hace poco subí una foto mía de espaldas en bañador en mis redes sociales. ¿Sabes por qué? porque a mí no me gusta hacer deporte, no soy de estas chicas que lo disfrutan y cada día salen a correr, ¡no! Yo considero que mi profesión requiere que tenga una buena figura y que esté en forma así que, estoy haciendo deporte por eso. Pues oye, si me siento bien con mi cuerpo a mis 43 años y quiero subir una foto, pues la subo. No soy perfecta, pero es que no lo estoy intentando.

–Y, ya para terminar, ¿Chenoa no está hasta el moño de que le pregunten por su vida personal?

–Desgraciadamente este interés tan brutal por lo privado sucede desde hace mucho tiempo con las mujeres. Personalmente, cuando me insisten en preguntas de este tipo pienso: «pero si he sacado un disco» o «que me han contratado en este programa de televisión». Como todo el mundo, yo quiero que se valore mi trabajo. Intento ser agradable y pienso que hay que ponerle un poco de psicología a todo.