El candidato republicano acusado de abusos sexuales se juega este martes su escaño en el Senado

El candidato republicano, Roy Moore, acusado de agredir sexualmente a varias mujeres, se disputa este martes la representación en el Senado contra el candidato para los demócratas, Doug Jones, en las elecciones legislativas de Alabama. El republicano ha negado en todo momento que las denuncias sean ciertas y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado al candidato para su partido.

La polémica que envuelve estos comicios podría debilitar la mayoría republicana en el Senado. Una derrota de Moore dejaría a los republicanos con 51 senadores frente a los 49 que tendrían los demócratas. Sin embargo, si el republicano logra vencer este martes, Trump saldrá reforzado tras haber apoyado públicamente la candidatura de Moore.

El pasado sábado, el magnate estadounidense publicó un mensaje en Twitter en el que pedía el voto republicano en un estado donde históricamente su partido ha obtenido gran apoyo. Además Trump atacó al candidato demócrata y aseguró que "Jones siempre votará en contra de aquello que debemos hacer para nuestro país".

A big contingent of very enthusiastic Roy Moore fans at the rally last night. We can’t have a Pelosi/Schumer Liberal Democrat, Jones, in that important Alabama Senate seat. Need your vote to Make America Great Again! Jones will always vote against what we must do for our Country.