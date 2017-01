¿Cumplirá Assange su promesa ahora que se ha perdonado a Manning?

¿Cumplirá su promesa Julian Assange? La decisión del presidente de EEUU, Barack Obama, de conmutar la mayor parte de la sentencia de Chelsea Manning, la analista del Ejército de Tierra que fue condenada por las filtraciones a Wikileaks, ha puesto el foco ahora sobre el fundador de Wikileaks, la web que difundió ese contenido confidencial.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK