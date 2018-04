La marcha "Vía Crucis migratorio" tensa las relaciones entre EEUU y México

Más de 1.200 migrantes provenientes de Centroamérica emprendieron el pasado 25 de marzo una gran marcha reinvindicativa que cruza México y pretende llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Una vez allí, muchos intentarán solicitar asilo, mientras que otros se arriesgarán a entrar en el país de forma clandestina.

La caravana, que recorre una ruta de 3.200 kilómetros, está formada principalmente por migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y ha sido organizada por la oenegé Pueblo Sin Fronteras. Hace años que este colectivo lleva a cabo este tipo de marchas para visibilizar los fenómenos migratorios que atraviesan la región y asesorar a los desplazados sobre sus derechos.



Un grupo de migrantes camino a la frontera de EEUU en la marcha "Vía Crucis migratorio" /VICTORIA RAZO (AFP)

"Acompañamos a aquellos que quieren solicitar asilo y les preparamos para los procesos de detención y de solicitud de asilo antes de que crucen la frontera", ha señalado Alex Mensing, director de la oenegé.

LA FURIA DE TRUMP

La de este año, sin embargo, es la marcha más grande organizada hasta la fecha. La caravana ha provocado la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha publicado una serie de tuits mostrándose muy duro con el Gobierno mexicano.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!