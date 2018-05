Al menos cuatro muertos en un tiroteo en Lieja

Un tiroteo ocurrido este martes en la ciudad belga de Lieja ha dejado al menos cuatro muertos y dos heridos. Se trata de dos policías, una tercera persona que transitaba por el lugar de los hechos en su coche y el atacante, que ha sido identificado por la prensa belga como Benjamin Hermans, que ha sido abatido posteriormente por agentes de la policía. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que sea un ataque terrorista y según varios medios locales el hombre gritó Allahu Akbar (Alá es grande) aunque todavía no ha sido confirmado.

Eran las 10.30 de la mañana cuando ha comenzado a disparar contra dos agentes de policía a la altura del café des Augustines, en el centro de esta ciudad de Valonia. Según la información que ha trascendido hasta el momento, el joven habría huido y se habría colado en el instituto Léonie de Waha donde habría tomado como rehén a una señora de la limpieza.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5