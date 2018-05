Trump, feliz por la prohibición de la NFL de protestar durante el himno de EEUU

Contento anda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la decisión que ha tomado la liga profesional de fútbol americano (NFL), que ha prohibido a los jugadores arrodillarse durante el himno nacional antes de los partidos en señal de protesta. Los jugadores que no cumplan con esta decisión serán multados, ha afirmado la NFL.

Todo empezó la temporada pasada, cuando algunos jugadores ponían una rodilla al suelo durante el himno en protesta por la violencia policial contra los negros, un gesto que poco a poco fue secundado por buena parte del colectivo de jugadores. Eso sí, la NFL ha accedido a que los jugadores que no quieran escuchar el himno de pie puedan quedarse en el vestuario.

El dirigente va más lejos

Trump, sin embargo, ha ido algo más lejos tras saber la decisión de la NFL y ha afirmado que los que sigan arrodillándose o los que se queden en el vestuario, tendrían que marcharse del país. "Tienes que estar de pie con orgullo para el himno. Si no, no deberías estar jugando; no deberías estar allí. Puede que no debieras estar en el país". La nueva temporada comienza en septiembre.

La NFL es la liga más popular del país y el fútbol americano el deporte que mueve más dinero, con una cifra de negocio que en el 2017 alcanzó los 14.000 millones de dólares.