Cifuentes arruina la convención nacional del PP

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Dice el editorialista: "por cierto, podría aprovechar para promover la presencia del catalán, el euskera y el gallego en toda España..." Hombre, no se me venga arriba. Tengo un profundo respeto por las distintas lenguas minoritarias de España, pero de ahí a que acepte que salgan de su territorio natural va un trecho. Máxime cuando la mía, el español, no se respeta en unas cuantas de esas comunidades que tienen el inmenso privilegio de contar con dos lenguas. Ya entiendo que el editorialista ha de rendir pleitesía a quién le paga. A fin de cuentas escribe en "El periódico de Cataluña de Aragón". Pero por favor, un poco de respeto y menos supremacismo.