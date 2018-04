Pagar por ensalzar a Franco desgrava

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Con un par, si señor. La fundación francisco franco que ensalza a un dictador golpista, corrupto y asesino es como Cáritas o la cruz roja. Que 40 años después de su muerte tengamos que soportar esto o que cada vez que le quitan el nombre del dictador a una calle aparezcan los zumbaos de siempre cantando el cara al sol solo puede ocurrir en este país donde la extgrema derecha sigue campando a sus anchas. Eso si, a la hora de condenar y/o encarcelar a tuiteros, raperos o titiriteros no hay ningún problema. No se puede protestar, a los super demócratas de toda la vida no les gusta que les protesten.