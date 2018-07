El 2+1 de Lalo

El director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, abrió la puerta a la llegada de un delantero más a la plantilla, además de Jeison Medina y Marc Gual, aunque la cesión de este, ya pactada, no ha tenido la luz verde aún del Sevilla. Reconoció el director deportivo que ahora mismo el club va a por un central zurdo, que sea el recambio de Mikel González, y un punta, que salvo giro tremendo será Gual, pero no cerró la puerta a un ariete más. «No descarto que venga un tercer delantero, pero no significa que tengamos esa necesidad para desarrollar la temporada. Vendrán seguro un central y un delantero. Y puede venir alguien en otra posición dependiendo de cómo vaya la pretemporada, que sirve también para localizar esa carencia que pueda tener el equipo», aseguró Lalo.

El Zaragoza busca ese central zurdo que «sea diferente a los tres que ya tenemos en la plantilla y que pueda ofrecer una salida de balón más acorde a esa parte de la zona defensiva». Además, tiene cerrada la cesión con opción de compra de Gual, aunque el Sevilla se guardará la opción de recompra. Tanto el club como el jugador no dudan en que acabará viniendo, con el deseo de que pueda llegar para la concentración de Boltaña, aunque sea para los últimos días. El Sevilla, con Muriel de vacaciones tras el Mundial, Carlos Fernández con molestias y con la idea de fichar a uno o dos arietes, quiere que Gual haga número en el stage de pretemporada en Bendiorm el mayor tiempo posible. Pero tiene tomada la decisión de que salga y el jugador no contempla otra opción que Zaragoza, pese a que hasta una decena de clubs de Segunda se han interesado por él.

EL PESO DEL FILIAL / Después, el Zaragoza ha tanteado a otros delanteros para ser ese tercer punta junto a Jeison Medina y a Marc Gual. Lo ha hecho con Longo, que se fue al Huesca, con Zozulia, que renovó con el Albacete, con Álvaro Vázquez (Espanyol), muy caro por su ficha anual, o con Guruzeta (Bilbao Athletic), al que quiere ver primero Berizzo. Eso sí, con Gual y con ese central zurdo se podría «dar por cerrada la plantilla, salvo que hubiera alguna sorpresa, que a día de hoy es imposible. No nos planteamos ninguna salida y siempre sería mediante un traspaso», añadió Lalo. Y es que el interés de clubs por jugadores como Guti (Leganés, Alavés), Lasure (Eibar, Espanyol) o Eguaras aún no se ha traducido en propuestas concretas.

En todo caso, queda más de mes y medio para cerrar el mercado de verano, una eternidad: «Ya veremos dependiendo de lo que suceda en la pretemporada. Queda mucho, no estamos ni a mitad de julio, y el mercado todavía no ha empezado a moverse demasiado», aseguró Lalo, que sí volvió a dejar claro su apuesta ciega en el filial, en el Deportivo Aragón de Javier Garcés. Que cinco jugadores vayan a empezar la pretemporada con el primer equipo (Soro, Nieto,Torras, Clemente y el meta Sergio García) es otro ejemplo tras lo vivido el año pasado con los Lasure, Pombo, Guti o Delmás.

«Nuestro primer apoyo para la plantilla es el filial antes de mirar en el mercado. Si hay alguna carencia o tenemos que ayudar de alguna manera, primero veremos qué jugadores tenemos en el segundo equipo y trataremos de suplirla con un futbolista de ahí», señaló Lalo Arantegui.

TOQUERO Y SU SITUACIÓN / «Este año tenemos todo muy avanzado. La clave de la Segunda División es la continuidad de la plantilla, esos dos futbolistas sí son esenciales y a partir de ahí la respuesta la van a dar los partidos de pretemporada», dijo el director deportivo zaragocista, que tiene pendiente también la salida de Alfaro, que busca acomodo en Segunda tras descartar irse de momento a Segunda B y al extranjero. La otra interrogante del verano puede ser Toquero.

La postura oficial es que no hay un cambio con su situación, más allá del mes de baja que le queda por su atroscopia en la rodilla, pero ni el club ni el jugador descartan su salida, que liberaría a la entidad de un salario alto: «Toquero es un jugador más, su principal objetivo ahora es recuperarse. Las puertas del club las tienen abiertas todos, pero siempre dentro de la voluntad de cada uno al pensar dónde puede estar mejor, como ha ocurrido con Mikel. No nos hemos planteado con Toquero cualquier cambio».

EGUARAS Y GUTI / Mientras, los otros dos jugadores que están lesionados en este comienzo del trabajo del Zaragoza son Eguaras y Guti, ambos en la recta final de sus respectivas pubalgias. Los dos irán poco a poco entrando con el grupo, sin prisa: «Estarán recuperados cuando empiece la competición, pero ahora vamos a ir sin prisa con ellos. Están en la última fase y aún les queda un trabajo de recuperación», concluyó Lalo.