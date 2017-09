Ángel: "La línea de trabajo es buena y al final nos dará puntos"

El jugador del Real Zaragoza "Ángel" Martínez ha indicado hoy que la línea de trabajo que está siguiendo el conjunto aragonés es buena y que van a continuar así porque están convencidos de que eso les dará los puntos que hasta ahora no han podido conseguir.

El equipo aragonés ha sumado cinco puntos en las seis jornadas que se llevan disputadas, una cifra que la plantilla considera escasa porque el fútbol y las sensaciones que está dejando son bastante superiores a lo que ha obtenido porque en la mayoría de los encuentros "ha podido ganar o puntuar".

Por ello, ha anticipado que en el partido del próximo lunes contra el Real Oviedo van a salir, como cada jornada, "a sacar los tres puntos".

"Es cierto que va pasando el tiempo y ya no somos el equipo nuevo de pretemporada pero creemos en lo que estamos haciendo y en que ésta es la forma de sacar puntos. Por eso vamos a seguir igual pero aprendiendo de los errores", ha destacado el lateral izquierdo zaragocista.

A este respecto ha apuntado que uno de los factores en los que deben mejorar es en intentar dejar la portería a cero, pero que no se quieren obsesionar con ese tema porque son conscientes de que están trabajando bien y que quizá les falte "ese pelín de suerte que es necesario tener cuando a veces se hacen las cosas peor".

Sobre el partido de la pasada jornada contra el Nástic de Tarragona, en el que jugaron toda la segunda parte en inferioridad numérica por la expulsión de Borja Iglesias y en la que encajaron el tanto del empate en el minuto 87, el zaguero ha indicado que, a pesar de ello, el equipo está contento.

"En la primera parte en que jugamos once contra once se tuvieron buenas sensaciones, nos pusimos por delante y luego con diez trabajamos todo el partido, estuvimos a punto de sacar los tres puntos y luego creo que no se escaparon dos, que sacamos un puntito que es muy trabajado, por lo que debemos pensar ya en el siguiente encuentro", ha apuntado.

Ángel ha agradecido "mucho" el comportamiento de los seguidores zaragocistas con el equipo, algo que cree que se ha producido porque están viendo que los jugadores lo están dando todo.

"La afición nos lo está devolviendo y estamos orgullosos de ver a nuestros seguidores en el campo. Eso te empuja y te da energía para conseguir los puntos y en el futuro van a ser muy importantes", ha resaltado.

Preguntado por si el equipo no se echó demasiado atrás en la segunda parte, ha indicado que creían que era la mejor forma de sacar el partido porque estaban con un hombre menos y que estuvieron a punto de lograr la victoria.