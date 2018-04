Borja: «Hicimos un partido serio y somos justos vencedores»

Borja Iglesias es uno de los nombres propios de este Real Zaragoza. El futbolista más resolutivo. Capaz de desajustar un encuentro trabado mediante un latigazo y con su excelsa autosuficiencia para generar ocasiones de gol. Su clarividencia de cara a puerta es notable; ha colaborado de forma directa en 21 de los últimos 27 puntos. En los últimos once encuentros ha anotado ocho goles que han repercutivo en siete triunfos. Unas estadísticas que evidencian su condición de ariete total. El verdugo zaragocista.

Ayer, frente al Almería, lo volvió a hacer. Dos disparos a portería y un gol. Lo intentó tras una asistencia sublime de Íñigo Eguaras al botar una falta por alto. A la segunda fue la vencida, mediante una acción de ariete de Primera. El defensa almeriense Joaquín tenía la posición ganada en el área, pero Borja cuerpeó, se hizo con la situación, y definió por la escuadra desde el flanco zurdo, sin apenas ángulo. «Lo importante era ganar, hemos hecho un partido serio y somos justos vencedores», aseveró el gallego.

Ante el Rayo no lograron mostrar su mejor versión en ataque. De hecho, el punta zaragocista no consiguió disponer de ocasiones claras para perforar la meta vallecana. La derrota obligaba a reaccionar de forma inmediata, algo que valoró Borja: «Sabíamos que el partido ante el Rayo era difícil y que no estuvimos bien, por eso era importante ganar hoy. Cada día estamos pensando en ganar», explicó.

Otro de los hombres destacados en el triunfo frente al Almería fue Alberto Benito. El lateral diestro completó una de sus actuaciones más redondas en los últimos meses tras mostrar un buen nivel defensivo y ser incisivo en prestaciones ofensivas. «Me encuentro bien, cada vez mejor. Eso se nota, también afecta la buena trayectoria del equipo. Hemos madurado en aspectos fundamentales de cara a este tramo final de Liga», aseveró Benito.

El lateral explicó que el Real Zaragoza supo adaptarse a las condiciones del encuentro, con dos equipos jugándose tres puntos de vital importancia para la consecución de sus respectivos objetivos. «Hemos llevado el peso del partido y no nos hemos puesto nerviosos. Sabíamos de la importancia de este partido porque veníamos de perder ante el Rayo Vallecano», explicó Alberto Benito. El equipo preparó durante la semana diversos escenarios que podían acontecer en el encuentro. Uno de ellos era la posibilidad de que la contienda se alargase sin goles, con un Almería replegado y buscando no recibir ningún gol en contra. Alberto Benito aseveró que el Real Zaragoza era conocedor de que para salir triunfal debía mantener la serenidad: «Preparamos el partido con paciencia porque sabíamos que el Almería saldría a esperarnos y que tendríamos que mover la pelota de un lado a otro... Lo hemos hecho a la perfección».