Cláusula a favor de Cristian

Lo dijo Cristian Álvarez en una entrevista a este diario el pasado 19 de abril. «Me veo aquí y en Primera, pero no puedo asegurar que voy a quedarme», señaló. Justo unos días antes su representante estuvo reunido con el director deportivo, Lalo Arantegui, para analizar la situación del arquero argentino, que renovó por dos años, hasta el 2020, cuando disputó 25 partidos oficiales. Su excepcional temporada no ha pasado desapercibida y tiene sobre la mesa ofertas, que de momento no ha escuchado y su agente las ha remitido a esperar al final de la Liga, pero su continuidad en caso de no lograr el ascenso parece muy complicada. Otra cosa sería en Primera, donde es muy factible, aunque también exigiría un diálogo entre las partes, pero el deseo de Cristian es jugar con el Zaragoza y en la élite.

«No puedo pensar en si me voy a ir en el próximo mercado de verano. Ahora, tampoco puedo decir que eso no vaya a pasar y asegurar que voy a quedarme jugando en Primera o en Segunda. No lo sé. Este deporte tiene esto. Eso sé que es difícil de entender para la gente que le apasiona un club, que lo vive como algo suyo, pero es así», añadía en esa misma entrevista el arquero rosarino, dejando claro que su futuro tenía un punto de incógnita.

Lo que su representante le transmitió a Lalo fue que, en caso de no lograr el ascenso, Cristian podía tener alternativas para marcharse del Zaragoza. Serían tanto de Primera como del extranjero y no implican un traspaso alto porque en el contrato del portero con la entidad zaragocista hay especificada una cláusula de salida, que no es elevada, dado que el salario del meta es bajo, por la que quedaría liberado de esos dos años que le restan. De momento, tanto el club, como así se le dijo a Cristian, como el propio meta no contemplan otra ilusión que la de subir a la élite y se emplazaron a sentarse cuando acabe la Liga y ya se sepa el escenario definitivo.

Cristian llegó al Zaragoza a principios de agosto. Tras decidir su vuelta al fútbol después de más de un año de retirada, se le ofreció esa posibilidad al club zaragocista, que había visto marcharse opciones como las de Caro o Alberto. El Zaragoza se arriesgó, aunque tuvo claro el buen nivel que había dado ya Cristian en España, tanto en el Espanyol como en menor medida en el Rayo, y el portero asumió un salario bastante bajo dadas sus circunstancias personales tras tanto tiempo lejos del fútbol.

Lo cierto es que el resultado no ha podido ser mejor. Cristian está dando un nivel incluso más alto que antes de la retirada y confiesa que ahora sí disfruta del fútbol, además del agradecimiento que tanto él como su representante le tienen al Zaragoza, por esa apuesta de riesgo que hicieron en la entidad y en particular por parte de Lalo Arantegui. El portero, que debutó en la quinta jornada en el Anxo Carro de Lugo, ha firmado actuaciones portentosas, la última el sábado ante el Sporting, y sus paradas han colaborado en sujetar 31 puntos para el Zaragoza, una barbaridad.

NO QUISO SALIR EN ENERO

Cristian ya tuvo la oportunidad de acogerse a esa cláusula de salida en enero cuando tuvo una oferta en firme de un club de fuera de España, pero decidió quedarse en un momento donde la crisis de resultados del Zaragoza era evidente, ya que no había llegado la reacción que ha llevado al equipo a estar instalado en las plazas de playoff de ascenso a Primera cuando solo quedan cuatro jornadas.

De hecho, el arquero rosarino ni contempló la posibilidad de irse en enero, porque siempre ha dicho alto y claro que se siente a gusto en el equipo y en la ciudad, que ha encontrado aquí su sitio. Ahora, si el Zaragoza no sube esa posibilidad de marcharse está ahí y eso es lo que le planteó su representante a Lalo Arantegui hace unas semanas.

¿Y si hay ascenso a Primera del Zaragoza? El meta argentino tiene decidido seguir aquí pero, en el mejor momento de su carrera deportiva, su continuidad en la élite también estaría sujeta a un diálogo con el club para adecuar ese salario a la realidad del Zaragoza en Primera. El guardameta, que en noviembre cumplirá 33 años, aspira a jugar algunas temporadas más y hasta contempla como un sueño la posibilidad de ir con Argentina al Mundial de 2022 dado que el tren para hacerlo al de Rusia en este verano ya se le ha escapado.

En lo que va de temporada Cristian Álvarez ha disputado 33 partidos de Liga (2.949 minutos) y dos más en la Copa del Rey. Debutó en la quinta jornada tras un periodo de puesta a punto física después de su inactividad y se ha hecho más que indiscutible, ya que se perdió solo el partido en Albacete por sanción. La Romareda, como demostró el sábado en el partido frente al Sporting de Gijón con una ovación y con cánticos, lo tiene como a uno de sus ídolos.