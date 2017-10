El gran reto del cero

Que Febas se tenga que marchar con la selección y deje colgado al Zaragoza durante dos partidos me parece injusto y vergonzoso. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de fútbol "PROFESIONAL", no aficionado que sería otra cosa. El Zaragoza se está jugando la vida y le quitan un jugador fundamental dos partidos. Pues menos mal que solo tenemos un jugador seleccionable, que si tuviéramos siete no podríamos ni presentar equipo y encima nos darían el partido como perdido. Las directivas de los clubes tienen que poner en la federación este asunto sobre la mesa y si hay que parar la competición, como en primera división se para, pero no puede ser que a un equipo le dejen en inferioridad con el resto de equipos de su misma liga cuando se están jugando tanto, como en este caso el Zaragoza.