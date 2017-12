Mensaje de calma

El fútbol no es una ciencia exacta, no todo se guía bajo los cauces de la lógica ni de lo predeterminado. Bien lo sabe el Real Zaragoza, un equipo que durante los cinco años que lleva compitiendo en Segunda ha quemando diversos proyectos; algunos bajo la influencia de contextos negativos, otros con más desarrollo, pero todos ellos unidos por una vida corta y de amargo final. En el presente curso se diseñaron los planos para volver a edificar sobre las ruinas, buscando un proyecto al que dar estabilidad, algo que no se había conseguido hacer. Es por ello que representantes históricos del Zaragoza, y del fútbol actual, coinciden en un mismo mensaje: «Hay que dejar trabajar».

Juan Señor es un emblema del Real Zaragoza más clásico, con 369 encuentros defendiendo la zamarra blanquilla. En la actualidad se sigue nutriendo de conocimientos futbolísticos, anhelando el poder volver a sentarse en un banquillo. Mientras tanto analiza los entresijos que rodean la actualidad del equipo blanquiazul. «Las sensaciones que ofrece el equipo no son las mejores, apenas te muestra una identidad. No hay un patrón básico. Además, hay muchos futbolistas que pueden dar mucho más de sí». Señor explicó que el equipo tiene aspectos en los que mejorar y eso implica dejar un margen de trabajo mayor: «Es una apuesta de la dirección deportiva que ha tenido el suficiente tiempo para dar una identidad al equipo y todavía no lo ha conseguido. Yo soy partidario de ofrecerle más oportunidades. Hay que generar un poco más de paciencia», comentó.

La sensación de endeblez que muestra el equipo en diversas fases de los encuentros fue un aspecto que resaltó Señor, comentando que «el Zaragoza no está haciendo que sus rivales se sientan incómodos cuando juegan contra él, no obliga a sus oponentes a que hagan un esfuerzo máximo para vencer. Entonces se encuentran en situaciones donde ven que el Zaragoza es un conjunto asequible, al que poder meter mano. No es que sea débil, pero se muestra como un equipo al que poder ganar en todo momento». El exjugador del Real Zaragoza concluyó aseverando que «este equipo tiene mucho más margen de mejora, pero sería bienvenido fichar algunos jugadores que fortalezcan el nivel del grupo».

En la misma línea de opinión se mostró Xavi Aguado, toda una institución en el club aragonés, el hombre que más partidos ha disputado con el león en el pecho. El excapitán apeló a la paciencia que requiere este Zaragoza: «No es fácil formar una plantilla nueva y que el bloque se haga pronto. Es una labor complicada, ya que la gente quiere que el equipo esté arriba con posibilidades de ascender, pero cada año se hacía un proyecto totalmente nuevo y es algo que no podía continuar siendo así. Si hay una opción de que el proyecto pueda continuar al próximo año se verá una plantilla más estable, con mayor bagaje para asaltar las posiciones altas. A corto plazo el objetivo es salvar los siguientes partidos para evitar que lleguen problemas», explicó.

Los banquillos están más cada vez más electrificados. Los malos resultados conducen a dinámicas que terminan siendo insostenibles y los proyectos acaban naufragando en poco tiempo. Es una ley en el fútbol actual. Una dinámica que no comparte el Magnífico Darcy Silveira dos Santos, Canario, que no concibe prescindir de los preparadores tan pronto. «Hoy los entrenadores aguantan muy poco. Cuando las cosas van mal ellos tienen una pequeña culpa, pero los auténticos responsables son los futbolistas, ellos son los que juegan. Natxo es un hombre que tiene capacidad para sacar esta situación adelante, además, tiene un buen grupo. Hay que ser pacientes y consecuentes. El proyecto es para dos años, tal y como estaba el Zaragoza es muy difícil que pudiera salir todo bien en un año», comentó Canario.

LA VISIÓN DE CLOS GÓMEZ

Uno de los árbitros de mayor pedigrí en los últimos años, el zaragozano Clos Gómez, también analizó la actualidad del conjunto aragonés. Poniendo especial énfasis en la necesidad de dar continuidad a una idea. «Yo no comparto que el entrenador sea el culpable del fracaso de un equipo, es habitual hoy en día que la cuerda se rompa siempre por el mismo sitio, para mí no es la solución. Quizás lo que haya que hacer es reforzar algunas posiciones», explicó. Además, respaldó al técnico aseverando que «Natxo es un entrenador moderno en sus técnicas, es una persona que vive por el fútbol. Sería muy raro que los buenos resultados no acabaran llegando con el tiempo». Algunas figuras ilustres que componen el entorno del Zaragoza, y del fútbol aragonés, apelan a la paciencia. Aunque, como siempre, el tiempo volverá a ser el mejor juez.