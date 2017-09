El muro de Figueroa

Excelente el Zaragoza, incluso cuando jugó 10 contra 12, el duodecimo tenía el silbato. Y ahora a culpar a Borja Iglesias por su primera tarjeta, así es un sector de la afición de este malherido Zaragoza. Si el portero del Nastic no hubiera fingido, si el arbitro, que no pudo ver lo que no existió, no hubiera ido a la caza de Borja Iglesias........ nadie se acordaría de la primera tarjeta. Y si a un equipo le muelen a palos, y le persigue el árbitro, y juega con 10........ de donde se sacan fuerzas para algo más que no sea defender el resultado? Excelente el Zaragoza por su sacrificio y disciplina. Aupa el R.Zaragoza