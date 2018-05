Natxo espera a Benito y Guti apunta a volver

Natxo González tiene plena confianza en que Alberto Benito pueda llegar al duelo ante el Albacete de mañana tras el esguince leve de rodilla que sufrió la semana pasada y que le dejó fuera del encuentro en Cádiz: «Va sobre lo previsto. Mañana (por hoy) entrenará, hará todo con el resto. Y, si no sale con muchas molestias, que todo hace prever que no, aunque hay que esperar, podrá jugar. Va todo sobre ruedas», aseguró el entrenador, que planea al menos dos cambios más con respecto al once en el Carranza. Así, Guti tiene muchas opciones de regresar al equipo, a la medular en lugar de Ros, mientras que Papunashvili apunta a ser el elegido para moverse en la mediapunta y ocupar el sitio de Febas, que fue titular en la pasada jornada.

El Zaragoza conoció en la mañana de ayer que el Comité de Apelación no aceptó el recurso por la segunda amarilla que Delmás vio en Cádiz por una falta sobre Álvaro. Lo cierto es que desde las primeras alegaciones al acta al Comité de Competición ya se veía en el club como más que difícil que se le retirara la tarjeta, ya que la falta existe, aunque es rigurosa la amarilla. Sin embargo, los comités nunca retiran las amarillas o las rojas que salen de la interpretación arbitral de una infracción. Así, ni Competición, ni Apelación levantaron esa segunda cartulina y el Zaragoza ya no fue a por la cautelar al Tribunal Administrativo del Deporte, por lo que Delmás cumplirá mañana el partido de sanción.

Mientras, Benito realizó ayer ya ejercicios con balón con el preparador físico Andrés Ubieto y las sensaciones son buenas. Hoy se ejercitará con el resto en La Romareda y salvo sorpresa estará en la lista y regresará al once, donde no estuvo ante el Sporting por decisión técnica ni tampoco en Cádiz por lesión. Las bajas para el duelo de mañana ante el cuadro manchego son Grippo, en la última fase de su recuperación de la lesión de rodilla, y Alain, con un esguince de tobillo, mientras que Delmás es baja por sanción.

CAMBIOS EN EL MEDIO / Natxo ya dejó entrever en la sesión de ayer sus intenciones a la espera de Benito (Ros estuvo de lateral derecho, señal de que es el elegido para salir del once en el centro del campo). Guti, tras dos partidos en el banquillo, se postula como titular en la medular, para darle más despliegue y capacidad de desborde a esa zona. Haría pareja en los interiores con Zapater. Y Eguaras es inamovible por delante de la defensa. Papu es favorito ante Buff y Febas en la mediapunta, mientras que todo apunta a que Toquero se mantendrá arriba junto a Borja y Pombo aguardará de nuevo turno. En defensa, además de la entrada de Delmás no se esperan más cambios, aunque Perone podría tener alguna opción de entrar en el eje.