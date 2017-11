Natxo González: "El Reus es un equipo muy seguro y con una base sólida"

El entrenador del Real Zaragoza, "Natxo" González, ha definido a su rival de mañana en la decimosexta jornada de LaLiga 1|2|3, el Reus Deportiú, como un equipo "muy seguro con una base muy sólida de mucho tiempo de trabajo".

El técnico zaragocista ha indicado que de su época como entrenador del conjunto catalán hay muchos jugadores que continúan y que lo que más ha cambiado ha sido la zona de creación.

"Sigue siendo un equipo que encaja poco. Me gusta la confianza colectiva que tiene disputando partidos", ha añadido.

El preparador vasco ha explicado que no tiene un sentimiento de que sea un partido especial, a pesar de su pasado como técnico del Reus, y, a este respecto, ha señalado que ese sentimiento es "cero".

"Es una semana como otra cualquiera. Tengo muchos amigos y conocidos, me dará alegría verlos y darles un abrazo porque pasé momentos muy buenos pero más allá no hay nada especial", ha destacado.

Sobre su equipo ha señalado que en el partido de la pasada jornada contra el Almería no compitieron bien pero que eso no quería decir que no lo estuvieran haciendo en los últimos encuentros.

"En determinados momentos no se está compitiendo bien y en otros sí. Hay que tratar de ser más regulares en este sentido entendiendo que este equipo necesita madurar mucho y en uno de los puntos en los que lo debe hacer es en el de competir", ha analizado.

A pesar de ello, "Natxo" González se muestra optimista por el futuro de su equipo: "sé cómo va a acabar este proyecto y eso es fantástico".

Sin embargo, es consciente de que los últimos resultados están generando cierto "ruido" que trata que no distraiga al equipo de su camino.

A este respecto ha subrayado que en Zaragoza "todo es negro o blanco, el gris no existe" y que es importante que la plantilla sea consciente de que también hay grises y que en la balanza hay que poner lo bueno y lo malo.

"Debemos de abstraernos de puertas para adentro, analizar, buscar soluciones y ponerlas en prácticas", ha apostillado.

Sobre la derrota contra el Almería ha apuntado que se dieron situaciones de falta de concentración y que también faltaron detalles que les penalizaron porque el rival estuvo muy acertado y a las que tenían que haber dado respuesta.

"Hemos analizado por qué perdimos parte de nuestra identidad y hemos sacado conclusiones para poner soluciones. Estoy muy contento porque he conseguido el objetivo. Sabemos el diagnóstico y las soluciones que tenemos que poner", ha asegurado.

Sobre el ambiente que espera mañana en el estadio de La Romareda, ha indicado que se encuentran en la tesitura de hace dos semanas en que el Real Zaragoza llegaba de perder en Huesca y en el que tuvieron una buena respuesta contra el Rayo Vallecano.

"Todos sabemos que en una temporada se pasa por todo tipo de fases, como nos ocurre a nosotros y a todos los equipos, y sobrevive el que tiene la capacidad de mantener un equilibrio emocional interno y externo con la afición", ha comentado.

"Natxo" González cree que la afición zaragocista continúa creyendo en el equipo aunque éste haya perdido algo de credibilidad.

"Espero que la afición apoye al equipo pero nosotros también tenemos que provocar que la gente se enganche desde el principio y que tenga motivos para echarnos una mano", ha añadido.