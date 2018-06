Natxo González se va "por diferentes motivos" sin explicarlos

Pues yo uno de los motivos me lo imagino y seguro que no me equivoco. De todas formas menos agradecimientos hipócritas y más lealtad es lo que tenías que haber tenido. Te despides delante de la prensa pero no admites preguntas ¿porque? pues seguramente porque para muchas preguntas no tenías una respuesta coherente. Te vas por la puerta de atrás de un club que no se merecía una despedida como la tuya. Espero que no tengas ahora la desfachatez de llevarte algún jugador del Zaragoza de los que te han salvado en algunos momentos. Hasta nunca.