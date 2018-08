No hay un once, pero lo parece. Dijo Imanol Idiakez a la conclusión del partido último de la pretemporada, el del pasado sábado ante el Levante, que no podía decir quién iba a jugar el próximo domingo ante el Rayo Majadahonda. «Ahora mismo no tengo ni idea», explicó el técnico vasco, que ha ido dándole vueltas a la extraña pretemporada con pruebas, ensayos, tanteos y algún que otro obligado experimento que, finalmente, parece haberle gustado solo a él. No hay alternativa fiable a Verdasca, o es el remedio menos malo, según se mire. El portugués será el faro que guiará la salida de balón del Zaragoza. Resuelto el enigma medular, el resto del equipo sale solo. Con Soro, sí con Alberto Soro, aunque el director deportivo y el entrenador no quieran abrirle las puertas de par en par a los canteranos. Por precaución, dicen. «Es importante que tengamos cuidado con los chicos», arguyó Idiakez el sábado por la noche, abundando en la opinión anterior de Lalo Arantegui: «No creo en eso de que estén subiendo y bajando», dijo. Es decir, que si llegan es para quedarse.

La realidad demuestra que la cantera ha sido el producto estrella de la pretemporada zaragocista, con dos nombres bien por encima del resto. Alberto Soro ha ido madurando en el fútbol estival hasta convertirse en la referencia ofensiva del Zaragoza junto a Pombo. Ha sido titular en dos de los cuatro últimos amistosos, determinante además en los otros dos. Frente a la Real, por ejemplo, Idiakez lo puso en juego en el minuto 88. Unos segundos después le había dado la victoria con un movimiento de conducción y remate que repitió tres días después frente al Leganés. En Villarreal le tocó de nuevo turno de espera, pero fue el mejor en los 35 minutos que estuvo sobre el césped. Talento puro, inteligencia en el regate, clarividencia en el juego, sin abusar en el traslado del balón, paciente en la búsqueda de espacios, certero en el pase. Brilló Pombo en el bolo último del verano, sin duda. Cautivó Soro, de quien ya se ha visto que puede jugar tanto en el vértice alto del rombo como acompañando al delantero que toque.

No debería haber duda ninguna por ahí, en ese espacio que iba a ser para Papunashvili, quebrado el primer día, en el que Buff ha naufragado. El suizo también probó como mediocentro la noche del Nástic, pero a Idiakez le bastaron 45 minutos para sacar conclusiones. Después se sabría que el Zaragoza le ha abierto las puertas a otro futuro, dejándole claro que en este equipo va a tener pocas opciones de jugar. Vista la nómina de futbolistas que se van a acumular en esa zona (Pombo, Soro, Gual, Pep Biel, Papu...), parece evidente que no queda espacio para Buff, que sería el último en salir si encuentra un destino satisfactorio a expensas de lo que pudiese suceder con Toquero, hoy lesionado.

Al otro lado del rombo, Verdasca volvió a ser mediocentro en el Ciudad de Zaragoza, como lo había sido en Villarreal, en Calatayud ante el Getafe, en Tafalla ante la Real Sociedad y un buen rato en Tarragona después de la citada probatina con Buff. Será titular al menos hasta que vuelva Zapater. Una semana, dos... Sus escoltas están claros: Ros y James. El navarro ha completado una pretemporada estupenda, muy por encima del nivel exhibido el pasado curso. El nigeriano se ha comportado como el mejor de los fichajes, con ese dinamismo que le lleva a recorrer miles de kilómetros, con esa solidaridad que tanto gusta en La Romareda, con ese compromiso de bien.

No hay dudas tampoco en la parte de arriba, donde Marc Gual ha llegado para jugar. Lo hará hasta que llegue otro con Pombo o con Soro, en función de cómo se repartan las dos posiciones penúltimas del ataque.

Queda la parte de atrás. Cristian Álvarez no tiene rival pese a que Ratón se ha comportado con acierto y regularidad durante la pretemporada. Por delante, Grippo y Álex Muñoz parten como faviritos. El suizo es el central más completo y el defensa llegado del Sevilla tuvo la virtud de acoplarse muy pronto al fútbol zaragocista, donde ha mostrado consistencia, sensatez con el balón y poderío en el juego aéreo. Hoy en día es favorito por delante de Perone, sin más rivales mientras Verdasca tenga que moverse en un territorio avanzado.

En los laterales, Benito empezará como titular por delante de Delmás, justo físicamente tras una pretemporada con enfermedad y lesión. Al otro lado, parece haber llegado a tiempo Lasure, que ya encontró algunos minutos el pasado sábado. En otro caso, ese lugar hubiera sido, sin duda, para Enrique Clemente, otro canterano bueno. «Algunos están volcando la puerta. Que la sigan volcando», dijo Idiakez. Toc, toc. ¿Quién es? Otro aragonés.