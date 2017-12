Los peajes con Verdasca

No entrará el club, donde se admite sin tapujos el error de Verdasca, en medida alguna con el portugués por su roja tras el «eres muy malo» que le dijo al colegiado Cordero Vega y que le puede costar dos partidos de sanción por parte del Comité de Competición, aunque lo estipulado en el reglamento está entre uno y cuatro partidos. Dos encuentros fue, por ejemplo, la sanción que, en mayo del 2013, recibió Álvaro González, ahora en el Villarreal, por decirle eso mismo a Teixeira Vitienes en un partido ante el Betis del conjunto zaragocista.

No habrá expediente informativo ni tampoco charla del club con el jugador más allá de la propia gestión individual que haga Natxo González con el defensa, al que ya en el campo le recriminó su actitud Zapater y también el capitán admitió después que lo que había dicho el central era de roja. Verdasca, fichado por tres temporadas en verano, acumula ya una hoja de errores amplia, aunque ninguno tan grave como el que cometió frente al Cádiz.

El defensa ha tenido una progresión innegable desde pretemporada, ya que el nivel que exhibió nada más llegar fue muy bajo. Empezó la Liga como suplente, pero desde la tercera jornada se asentó como titular y mejoró para ser ahora mismo, tras Borja, Zapater y Febas, el cuarto jugador que más minutos acumula (1242). Sin embargo, su crecimiento en el inicio de temporada ha visto una clara regresión en el último mes y medio. En Verdasca habita un defensa contundente, que maneja bien el juego aéreo y que es firme en el despeje, pero también hay un futbolista inexperto, a sus 21 años, y al que el carácter le juega una mala pasada con frecuencia. Lo hizo ante el Cádiz.

En su lista de errores ya hay un número apreciable. En el gol de Jona para el Córdoba no acertaron él y Grippo ante el delantero tras el centro de Jaime, contra el Alcorcón Peña se fue con facilidad de él y de Ros para marcar, en Oviedo se equivocó en la cesión a Cristian y Toché anotó a puerta vacía y ante el Sevilla Atlético falló en el despeje en el primer tanto tras el error previo de Ángel y permitió el remate de Carlos en el segundo, si bien el error grave fue de Eguaras, que dejó centrar a Fede San Emeterio.

Los últimos partidos

En Huesca, Cucho Hernández le sacó los colores en varias ocasiones, aunque no cometió ningún error de bulto que sí hiceron Mikel González y Alain. Mientras, frente al Rayo comenzó de titular y dejó Natxo González a Mikel en el banquillo, pero fue cambiado al descanso tras una amarilla palmaria por agarrón a Trejo, que era la quinta, por la clara amenaza de la expulsión. No jugó en Almería por esa sanción y volvió al once ante el Reus. Una semana después, en Gijón, cometió un penalti sobre Pablo Pérez por sacar el brazo de los que muchas veces no se pitan, aunque ni el jugador negó días después que lo hubiera hecho. Por cierto, la celebración posterior de Verdasca ante el árbitro cuando Cristian paró el penalti también pudo costarle cara.