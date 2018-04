El playoff en casa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

De acuerdo que hay que ganar los de casa, pero igual no nos da para playof y hay que sacar algunos puntos fuera no?. Pero claro, para sumar puntos fuera de casa hay que adelantar lineas ( me comprendes Natxo González? ). Para entrenar a equipos grandes te tienes que quitar el corsé de "entrenador de equipos pequeños".