Sporting de doble filo

El presente cuenta que hace tres meses que el Sporting de Gijón no pierde fuera de casa. No lo hace desde el derbi jugado en el Carlos Tartiere el 4 de febrero, cuando el Oviedo parecía más Oviedo y el Sporting, desde luego, menos Sporting. De hecho, desde entonces no ha perdido ni en El Molinón ni en sus desplazamientos. Lleva una racha casi inmaculada que se extiende sobre una docena de partidos sin derrota (solo dos empates) que realza su realidad en la semana que debe visitar La Romareda, un estadio donde no pierde desde hace más de dos decenios. Con un hat-trick de Fernando Morientes que acompañaron, de entrada y salida, Santi Aragón y Radimov, liquidó el Zaragoza al Sporting (5-0) el 19 de febrero de 1997. Después de aquel día no ha habido ningún triunfo aragonés más en estadio propio, ni en Primera ni en Segunda.

La inestabilidad de ambos equipos les ha hecho coincidir menos de lo habitual en una misma categoría. Han ido cruzando vidas y rachas, malas sobre todo, de tal manera que el conjunto asturiano solo ha pisado La Romareda en siete ocasiones desde aquella tarde grande del Moro. Empataron a cero una temporada después y no se volvieron a ver las caras en la máxima categoría hasta febrero del 2010, fecha que coincide con la última victoria sportinguista en el coliseo zaragozano (1-3), con gol local de Arizmendi, y de Bilic, Luis Morán y Barral.

Las campañas 10-11 y 11-12 concluyeron con empate (2-2). Fueron las últimas veces que se vieron en Primera. En Segunda se han visto con poca frecuencia últimamente. Solo se han enfrentado en tres ocasiones en el siglo XXI. David Villa, aún en el Sporting, igualó el gol de Ibán Espadas en mayo del 2003 (1-1), resultado que se repetiría en los cursos 13-14 y 14-15. Dorca fue el último en marcar un tanto al cuadro asturiano en La Romareda el 11 de abril del 2015. Un par de meses después la escuadra rojiblanca firmaba el ascenso directo y dejaba al Zaragoza en un sitio parecido al que se encuentra hoy.

Cierto es que la historia contada desde el principio es bien otra. De las 48 veces que el Sporting ha jugado en Zaragoza, bien fuera en La Romareda o en Torrero, solo ha vencido en cuatro ocasiones. 21 triunfos ha sumado el equipo aragonés en este particular cómputo, aunque lo que más sorprende son los 23 empates, que vienen a decir que el Sporting ha puntuado en Zaragoza es más de la mitad de sus visitas (25 de 48).

De nada servirá el sábado aquel 4-0 (Tomás, Olivares, Juanito Ruiz y Primo 68’) de enero de 1936, la primera vez que el Sporting subió a Torrero. Hoy es segundo en la clasificación y está casi intratable en la Liga. No ha perdido ni un solo punto en su estadio desde que lo tumbase un gol de Julián Delmás a principios de diciembre. No solo las diez victorias seguidas en casa lo han puesto entre los mejores. Además, lejos de El Molinón ha obtenido 14 de los últimos 18 puntos. Su última salida la saldó con un 0-0 en Cádiz, el mismo resultado con el que empezó esta exitosa ráfaga. Fue en Lorca mediado febrero. Por en medio ha fundido a Sevilla Atlético (0-1), Huesca (0-2), Almería (1-3) y Valladolid (0-1).

A esos 14 puntos sportinguistas fuera de casa, el Zaragoza opone unos números magníficos en su estadio. Desde que comenzó la segunda, el equipo de Natxo González ha sumado siete victorias en La Romareda, donde ha jugado ocho partidos. Perdió, bien se sabe, la tarde más inesperada. El Domingo de Ramos fue una pascua para el Zaragoza, que cayó ante el Sevilla Atlético, el peor equipo de la categoría (0-1). Recuperó la línea venciendo el derbi ante el Huesca (1-0) y superando con cierta incomodidad al Almería (2-1) antes de llegar a esta jornada angular frente al Sporting, un equipo que tiene doble filo. Dicen los números que es tan difícil en presente como lo fue en pasado.