Blue Monday, ¿el día más triste del año?

Las fiestas navideñas quedan atrás, el frío persiste y ya hemos incumplido algunos de los buenos propósitos del nuevo año como ir tres veces por semana al gimnasio, comer más sano o matricularse en una academia de inglés. Si se añade a semejante cóctel explosivo un lunes –el peor día de la semana para la mayoría de los mortales–, concretamente el tercero de enero, con la famosa cuesta acechando, el resultado es el día más deprimente del año. Es el conocido como ‘Blue Monday’ y, según dicen algunos, hará estragos mañana, 16 de enero.

El ‘Blue Monday’ va más allá del síndrome posvacacional, con síntomas como el cansancio inesperado, el insomnio y la falta de concentración. Esta depresión, que se puede acentuar tras periodos prolongados de inactividad, sin pisar el trabajo o la escuela, suele esconder algún problema laboral o dificultades académicas. El ‘Blue Monday’ tiene algo de posvacacional, pero incorpora otras variables.

LA FÓRMULA



Clima, falta de liquidez, sentimiento de culpa… Todos estos elementos fueron analizados y combinados por Cliff Arnal, un investigador de la Universidad de Cardiff en el 2005. Para darle empaque científico, Arnal encontró (o inventó) la fórmula matemática que justificaría su descubrimiento: [W+(D-d)]xTQ/MxNA. La ecuación incluye variables como el clima (con W de ‘Weather’), el nivel de deuda –resultado de la diferencia entre lo que se debe (D) y la capacidad para pagar (d) – y el tiempo pasado desde las Navidades (T), entre otros.

Para la mayoría de los especialistas la ecuación de Arnal es simplemente ingeniosa. «Parece lógico pensar que hay momentos del año en los que nos podemos sentir mejor, como por ejemplo, de vacaciones y con buen tiempo. Pero al hablar del día más deprimente del año, estaríamos diciendo que existe un día en concreto que reúne unas características que condicionan en estado emocional de una parte significativa de la sociedad. Esto no tiene ninguna evidencia», afirma Marc Ruiz, psicólogo y asesor en el programa de televisión 'Cuerpos de élite' (ETB), un reality de superación personal donde concursantes con sobrepeso intentan cambiar sus hábitos con ayuda de expertos para mejorar su salud.

Fórmulas al margen, el concepto ‘Blue Monday’ tiene en la repetición e interiorización su mejor aliado. «Hablar del día más deprimente del año favorecerá que muchas personas construyan esta profecía autocumplida, que conviertan esta creencia en tristeza real ese día en concreto», advierte Ruiz.

INDICADORES REALES



Para la psicóloga Júlia Pascual, del Centro de Terapia Breve Estratégica, el concepto ‘Blue Monday’ parte de una base razonable: «Es cierto que enero es uno de los meses que más consultas recibimos los psicólogos. La gente viene para solucionar problemas o para conseguir objetivos que no han conseguido por sí solos. Por otro lado, los lunes es el peor día de la semana para mucha gente, porque desgraciadamente poca gente disfruta realmente con su trabajo». Sin embargo, Pascual recuerda que una agencia de viajes se apropió del día supuestamente más miserable del año. «Cuando alguien te quiere hacer creer que será un mal día para ti con el único objetivo de venderte un viaje es una perversión y no podemos caer en ese tipo de manipulación», afirma la psicóloga.

REMEDIOS BARATOS



Los antídotos recetados por Pascual para salir airosos del ‘Blue Monday’ son baratos y no tienen contraindicaciones. «El principal consejo es actuar con normalidad y, sobre todo, hacer algo que pueda convertir este lunes en un gran día. Porque se pueden hacer muchas cosas, no materiales, sin caer en el consumismo. Podemos darnos un baño en lugar de una ducha, llamar a un amigo al que hace tiempo que no vemos o ir al gimnasio», enumera la psicóloga, quien en la página de su consulta explica cómo se construyen diferentes patologías y, más importante, cómo superarlas. Si a pesar de los consejos el ‘Blue Monday’ gana la partida, tampoco pasa nada. «¿Porqué tenemos miedo a la tristeza? La tristeza es una emoción básica, tan necesaria como la alegría. No hay nada mejor que llorar un rato para liberar la tensión y sentirse mejor», concluye la psicóloga.