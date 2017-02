Cuatro recetas a tener en cuenta para convertirse en 'youtuber' de éxito

En el mercado ‘youtuber’ se clasifican dentro de la categoría de los ‘medianos’, es decir, a quienes Youtube les da medianamente de comer y quienes son medianamente conocidos dentro de esta plataforma.

El pasado jueves se reunieron en Barcelona para participar en un evento organizado por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) para hablar sobre su experiencia. Estos son los consejos que dieron para triunfar como 'youtuber':

ANTE TODO, SER ORIGINAL

Para abrirte un canal en Youtube tienes que ser creativo. El humor es, por ejemplo, una opción que gusta. Tanto para el que se planta un moño alto y se hace pasar por ‘Lah Jessy’ como para el que disfruta viendo a Adrià, de 20 años que lleva subiendo vídeos desde los 14, en la piel de esta 'choni de barrio’. "Es muy importante mostrarse como uno mismo y disfrutar con lo que estás haciendo. Cuántos más roles tengas, más divertido", dice Adrià, más conocido por su alias Adriamusica96.

BUSCAR O QUE TE BUSQUEN

A medida que los ‘youtubers’ van teniendo éxito en la red, las marcas se interesan por ellos para que promocionen sus productos. “La mayoría de las veces son las marcas las que contactan conmigo a través de una agencia”, explica Mel Domínguez (Focusings), la andaluza que desmintió tópicos catalanes con su vídeo ‘¡A mí me hablas español! Catalanofobia'.

A estos jóvenes profesionales les llueven las ofertas y son bastante selectivos antes de decantarse por ser la imagen de una marca. "Funcionamos con el método de prueba-error, que consiste en que cuanto más te solicitan, más puedes ir subiendo el precio", aclara Jordi Cor, especialista en asesoramiento de ‘youtubers’. “Confirmo a tres firmas particulares si me estoy asegurando 4.000 euros, ya que Youtube se queda con el 45% de los beneficios que tú generas dentro de la web; mientras que si haces una campaña con una marca te quedas con todo el dinero”, añade Cor.

PERSIRTIR, HACER PESADOS

Eduard Esteller, que lleva Pro Android, el canal de tecnología más grande de España con cerca de 2 millones se suscriptores, afirma que este sitio web le permite vivir. A diferencia de Anna Gorse, ‘youtuber’ de contenidos musicales, que comenta que Youtube le permite sobrevivir. Luego está el caso de Julián Marino, dedicado a la fotografía, que dejó su trabajo en un supermercado para introducirse en este mundillo. “El primer mes gané tres céntimos, el segundo, siete. No he podido monetizar nada hasta prácticamente el último año, cuando me aseguro 4.000 euros entre marketing, mis vídeos y otras vías”, asegura Marino.

COMPROMETERSE CON YOUTUBE

Estos “artistas que artistean”, así se definen, hacen malabares para subir los vídeos a tiempo. "Invierto 24 horas en mi canal. Ni más ni menos, me he casado con él. Te acuestas con una idea y te levantas con otra; ando todo el día buscando ideas", afirma Goser.

Otros son más optimistas. Como Julián Marino, a quien la plataforma le permite “ver mundo”. "Me lleva una hora editar los vídeos, pero antes he tenido que recorrer 1.500 kilómetros, para conseguir buenas fotos", agrega este joven.

Estos jóvenes están comprometidos con Youtube. Un compromiso que se basa en proporcionar a los seguidores un rato agradable, y rechazan abusos de la talla del famoso ‘caranchoa’ o el ‘youtuber’ que ofreció a un indigente una galletas Oreo rellenas de dentrífico.