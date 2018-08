Diez años del accidente de Spanair: cronología de un desastre

El accidente de un avión de la compañía Spanair al poco despegar en el aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Gran Canaria, en el que fallecieron 154 personas, cumple este lunes su décimo aniversario con una investigación abierta en el Congreso y el archivo de la causa penal por la Audiencia de Madrid hace seis años.

Estos son los principales acontecimientos ocurridos desde el día de la tragedia:

20 de agosto del 2008.- El vuelo 5022 de la compañía Spanair, con 172 personas a bordo y destino Gran Canaria, se estrella a las 14.45 horas durante el despegue en el aeropuerto de Barajas (Madrid). Mueren 154 personas y 18 resultan heridas.

7 de octubre del 2008.- La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) aprueba el informe preliminar del accidente, en el que se señala que durante el despegue los valores de deflexión de los flaps fueron de cero grados y que ninguna alarma detectó la configuración errónea.

16 de octubre de 2008.- El juez imputa a tres técnicos de la compañía por homicidio imprudente. Un mes después, desimputará a uno de ellos.

17 de agosto de 2009.- La CIAIAC hace público su informe interno, del que se desprende que el avión despegó con los flaps replegados, y falló el sistema encargado de advertir a la tripulación.

9 de mayo de 2010.- La cadena SER divulga las últimas conversaciones de los pilotos. En el diálogo, una tercera persona no identificada, que se encontraba también en la cabina, asegura que la intervención de los mecánicos era "un parche", a lo que el copiloto respondió "que puede hacerse así".

17 de mayo de 2011.- Trasciende el informe del órgano pericial designado por el juez, según el cual, el personal de mantenimiento del avión siniestrado "no llegó a identificar la causa de la avería y despachó el avión incorrectamente".

1 de junio de 2011.- El juez imputa a tres directivos de Spanair.

29 de julio de 2011.- El informe definitivo de la CIAIAC concluye que la tripulación no configuró correctamente el avión accidentado, no desplegó los flaps/slats y no detectó esos errores, entre otros motivos, porque no funcionó el sistema de alerta (TOWS). La Asociación de Afectados califica el informe de "rotundo fracaso".

12 de diciembre de 2011.- El juez reduce a los dos técnicos la responsabilidad en el siniestro, al transformar las diligencias en procedimiento abreviado. Se les acusa de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 delitos de lesiones imprudentes.

15 de diciembre de 2011.- El Sepla recurre el auto del juez por entenderlo insuficiente.

12 de enero de 2012.- La Fiscalía pide nuevas pruebas sobre el accidente.

19 de septiembre de 2012.- La Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa penal, al considerar que la responsabilidad del siniestro no es imputable a los técnicos, sino a la actuación "errónea" de los pilotos, fallecidas en el siniestro.

6 de febrero de 2018.- El pleno del Congreso aprueba, con la abstención del PP, la creación de una comisión de investigación sobre el accidente.

5 de julio de 2018.- Empiezan las comparecencias.

18 de julio de 2018.- La exministra Magdalena Álvarez, titular de Fomento entonces, declara ante la comisión que su prioridad fue siempre la seguridad y que no tomó decisiones técnicas porque no eran su responsabilidad.

20 de agosto de 2018.- Décimo aniversario del accidente